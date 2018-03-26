外国人在新加坡兑换加密货币 出境时可在机场享受退税优惠

新加坡是一个金融管制非常严格的国家，但是在加密货币方面似乎却没有那么明显。到目前为止，新加坡金融管理局都没有规范虚拟货币，只表示他们将不被视为证券或法定货币，这也意味着人们在虚拟货币交易或相关投资时，如果损失金钱将无法得到保护。
但是在新加坡，如果以收入或报酬的形式获得加密货币，仍然需要纳税。根据新加坡当地税务官员曾表示：
“请注意，在所得税处理方面，一般来说，购买和销售加密货币被视为个人投资，而购买/出售产生的任何利润（损失）都属于资本性质，在新加坡不会被征税（可扣除）。但是需要注意的是，如果加密货币是作为报酬或收入收到的，那么它们应被征税。”
虽然新加坡对任何涉及洗钱的金融活动处于高度警戒状况，但在加密货币方面可能并不那么严格。如果按照上述表态，是否意味着来自美国或其他国家的人，在新加坡购买和销售加密货币可以免税呢？
这个答案是肯定的。
你可以在新加坡兑换加密货币，只要来自正规的加密货币交易所，为了进一步确定可靠性，最好是来自柜台交易方式（over the counter），并且能够获得交易收据。
交易完成之后，请确保在登机之前在机场申报您的金额（如果金额高于20,000新加坡元的话）。您可以在新加坡免税兑换加密货币，但需要注意的是，虽然外国人可以在新加坡获得加密货币购买免税优惠，但他们不能控制境外的相关规定。所以，您需要确认自己所在国家的规定，然后再尝试前往新加坡兑换加密货币，并将其带回到您的国家。
具体步骤如上图所示：
1、在新加坡注册的交易所兑换加密货币，需要注意的是，你要带上加密货币交易所出具的资金证明，承认你所兑换的加密货币不是来自于非法交易所；还有要注意的是，你需要获得一个交易合法凭证（收据）；
2、如果兑换的加密货币超过20,000新加坡元，可以在机场申请退税，需要注意的是，你需要在机场填写CBNI表格来申请退税，还有要注意的是，必须要出具交易所提供的收据；
3、在携带资金回国之前，要确认你所在国家的监管规定，需要注意的是，当到达你的国家之后是否需要申报资金，还有要注意的是，请再次确认你的国家对于征税的相关规定。（区块链）
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