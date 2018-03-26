中新天津生态城启动65个海绵城市试点项目建设

记者日前从在生态城举办的中新海绵城市建设合作交流会上获悉，截至目前，生态城已启动65个海绵城市试点项目建设。
位于天津滨海新区的中新天津生态城，由中国政府与新加坡政府合作共建，是中国首个绿色发展综合示范区所在地，也是全国建设海绵城市试点片区之一。
中新海绵城市建设合作交流会由中新天津生态城管委会与新加坡公用事业局联合主办，来自中国城市规划研究院、北京市建筑设计研究院、新加坡公用事业局的中新双方专家就中外海绵城市建设分享经验。
据生态城管委会相关负责人介绍，中新天津生态城自2008年成立之初就明确提出“加强中水回用、雨水收集、海水淡化，实施分质供水”的原则，确立了非传统水源利用率50%的目标。
在借鉴新加坡水资源利用先进经验的基础上，生态城在海绵城市建设中注重低影响开发及雨水利用，建立海绵城市项目库。截至目前，生态城海绵城市已启动65个试点项目，占试点项目总数的96%。其中完工项目16个，在建项目30个，在设计项目19个，已经完成投资17.93亿元。
以排水防涝体系建设为例，生态城保留了疏浚故道河，并新开挖水系廊道，相互联通，成为区域天然的海绵体。根据地形情况，将整个城市划分为６个排水分区，通过场地竖向设计，将整体地势抬高，实现分区排水。此外，通过设置下沉式绿地、雨水花园、雨水调蓄池等海绵设施，实现对雨水进行调蓄与错峰排放，降低雨水管网的排水压力。自建设至今，生态城基本没有发生过积水、内涝现象。
生态城雨水收集后，经过绿地净化全部进入景观水体用于景观补水，年均近300万吨，约占景观补水的16%，每年就可节约1500余万元。（新华社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost