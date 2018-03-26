俄西伯利亚一购物中心起火 至少37人遇难

俄媒称，俄罗斯西伯利亚南部城市克麦罗沃一家购物中心3月25日发生火灾，导致至少37人死亡。
据俄罗斯卫星网3月26日报道，克麦罗沃火灾行动指挥部人员表示，克麦罗沃“冬季樱桃”购物娱乐中心火灾造成的死亡人数上升至37人。
他说：“据最新消息，37人在克麦罗沃‘冬季樱桃’购物娱乐中心火灾中遇难。”
俄罗斯侦查委员会在即时通信手机应用软件Telegram上发布消息表示，俄侦委确认，克麦罗沃“冬季樱桃”购物娱乐中心火灾造成37人死亡。
据路透社援引地方当局消息，当地时间25日，俄罗斯西伯利亚城市克麦罗沃一家购物中心内的儿童蹦床公园发生火灾，造成至少37人死亡，数十人失踪，其中包括近40名儿童。据悉，起火点位于这一4层建筑的4楼。有目击者声称见到儿童在充满泡沫的游乐区持有打火器具。
目前商场过火面积已扩大至1500平方米。据当地官方介绍，已出动全部现有力量赴现场灭火，目前已经救出20人，疏散大约100人。
另据俄罗斯卫星网3月25日报道，俄联邦调查委员会克麦罗沃州调查机关就造成人员死亡的火灾进行了刑事立案。刑事案转交给俄联邦侦查委员会中央机构，调查小组从莫斯科出发前往克麦罗沃。目前，米-8直升机和伊尔-76运输机已经做好从克拉斯诺亚尔斯克飞往克麦罗沃的准备，以便协助火灾清理工作。
俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京总统指示俄紧急情况部长立即飞往发生购物中心火灾并造成人员伤亡的克麦罗沃，要求采取一切措施，调动一切人员和物资灭火救灾。
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