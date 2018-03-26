分析：美中贸易争端要砍到见骨还是比画两下 端视特朗普目标何在

美国与中国之间的贸易争端要厮杀到何等程度？端看美国总统特朗普是仅仅满足于中国削减对美贸易顺差，还是坚持要求全面改变中国的产业政策。
特朗普周四宣布将对600亿美元中国商品征收关税，并实施投资限制后，贸易专家表示，特朗普的最终目标远未清晰。
特朗普周四重申，要求中国将对美贸易顺差削减1,000亿美元；美国贸易代表莱特希泽则表示，要做一些能让美国企业对中国竞争对手维持技术优势的根本改变，这对美国未来经济至关重要。
而有待美国公布的关税清单生效之前，莱特希泽的要求料无法于未来45天达成协议。
“还不清楚特朗普政府底线在哪里，”美国智库国际战略研究中心(CSIS)中国研究项目主管甘思德(Scott Kennedy)表示。
“我们知道中国的底线何在。他们在产业政策体系上的立场不会软化，他们不会扯中国企业后腿，”他表示。
Kennedy称，通过增加购买美国大豆、牛肉、液化天然气、波音(BA.N)飞机及其他设备，实现中美贸易顺差从3,750亿美元减少1,000亿美元要容易得多。
但要做出根本性改变(比如没有技术转移就经常无法协商合资要求，以及旨在收购和投资于更多美国科技企业的工业政策)，不给中国施加长期且显着的压力是办不到的，当然这也会给美国带来经济痛苦。
“中国是想要么扔给我们几块骨头，要么回到现状。若想让中国的行为真正改变，那将是个长期且痛苦的过程，”美国企业研究院(AEI)中国贸易专家Derek Scissors称。
Scissors称，要想给中国政府造成沉重痛苦，对600亿美元中国出口产品征收关税远远不够。
仅2017年中国对美出口就增长了430亿美元，未来几年随着美国减税推动经济增长、联邦举债增加，美国对中国产品的需求预计还将上升。
迄今为止，中国对特朗普宣布的关税决定反应比较温和。商务部宣布对至多30亿美元进口自美国的商品加征关税，包括水果、坚果、猪肉、葡萄酒和不锈钢管。但这些是对美国全球钢铝关税技术上的回应，而不是对特朗普政府在知识产权方面对中国采取关税措施的回应。
中国驻美大使崔天凯不排除在此次争端中削减对美债的购买，他周五对彭博电视表示，”我们正在考虑所有选项”。
根据美国财政部数据，截至1月底中国持有美债1.17万亿(兆)美元，美国公共债务总计为14.8万亿美元。
中国亦暗示会减少美国大豆的进口。2018年中国总计进口124亿美元美国大豆。大豆是第二大美国对华出口商品，仅次于商用飞机。
不过北京当局可能会等特朗普的最终关税名单出炉后，才会做出更全面的回应。该名单料将在两周内公布，之后会有30天的公众评论期，评论期结束后美国贸易代表办公室还可能会进行修订。
美国康奈尔大学贸易政策教授、前国际货币基金组织(IMF)中国部门主管Eswar Prasad表示，针锋相对的贸易报复升级，加之特朗普希望”摆出对华强硬姿态”，将会让双方更难解决彼此的分歧。
“双方立场愈来愈强硬，而说到目标以及特朗普政府想要拼杀出什么样的终场棋局，却又没有一个明确的战略，这就使谈判更加复杂，”Prasad表示。（路透社）
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