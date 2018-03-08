黑客入侵一虚拟币交易所 2分钟将虚拟币拉涨100倍

3月7日深夜，有币安的用户反映，自己的账户被盗，账户中的各类数字货币被按照市价交易成了比特币，各类虚拟币出现普跌，与此同时，币安网站上一个叫做VIA（维尔币）被异常拉升到原价的100倍。
从币安网站提供的VIA的K线图来看，VIA在24小时内的最低价仅为0.00021美元，但是在7日夜间极短的时间内直接拉升到0.025美元。
而其他数字货币普遍出现了大跌，比如下图。
根据币安网站数据，24小时内VIA的成交量在所有数字货币中最高，相当于13948个比特币，按照比特币1万美元的价格计算，交易量约为1.4亿美元。
根据Coinmarketcap统计，币安24小时各类数字货币美元交易量在全球排名第二，截止到发稿前为近21亿美元。
针对此种异常，3月8日晨间，币安发布公告称，面临本次大规模的攻击，Binance风控系统及时监控到异常，并锁定了提现需求，阻止盗币行为，反向锁定31个账户，攻击者在本次尝试中被Binance冻结了大量资产。
数小时后，币安又出具了一份更加详细的说明。
该说明显示，3月7日22：58-22：59两分钟内，VIA对比特币出现了交易异动，触发风控，自动停止了提币。币安称：“这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。”
该说明称，黑客在长时间里，利用第三方钓鱼网站偷盗用户的账号登录信息。最早被钓鱼的账号可追逆到1月初，但大多数账号是在2月22日左右。黑客获得账号后，自动创建交易API（应用程序编程接口），之后便无动作，直至3月7日。
据澎湃新闻了解，简单来讲，不需要登入交易网站，只要使用账户API秘钥，就能操作账户的买卖，做到程序化交易。
而在3月7日夜间，在两分钟内，黑客在VIA/BTC（比特币）交易市场，程序化下市价买单，和31个预先充值VIA币的账号高价卖VIA，目的为把比特币输入到31个预先准备的账号，然后迅速想将这31个账号里的比特币提走。但因异常交易触发了自动风控，导致提币暂停，这些币并未被提出。反而，这31个账号预先存入的VIA币也被冻结。黑客非但没有提走币，反而自己的币被扣留。
币安称，这次事件中的黑客有组织有纪律，在成功钓鱼用户的账号信息后，并不急于获利，而是耐心等到最佳时机，选择了流动性较低的VIA币，来最大化自己的获利。
对于本次有没有产生相应损失，币安表示，所有资金安全，无任何资金逃离。而且已经恢复提现。
虽然币安已经作此解释，但是币圈有人并不这么看。有业界公众号文章表示，当前不少交易所上线了做空交易，黑客的真正目的是通过在开通做空交易的市场上挂空单，等到币值下降的时候，直接收割一波离场，“这样操作，根本不需要冒着风险从币安提币，在市场下跌的那一刻，就直接完成了利益收割”。
但尚无证据显示该猜测属实。
但截止到发稿前，受到币安交易所的此次风险事件影响，交易较热的虚拟货币都遭遇了普跌。根据Coinmarketcap统计，截止到发稿前，比特币价格为9990美元，跌5.82%；以太坊跌4.22%；莱特币跌3.81%。
这已经不是今年发生的第一次黑客针对数字加密货币交易网站攻击了。1月28日，日本数字货币交易平台Coincheck上5亿枚NEM（价值约5.33 亿美元）遭黑客窃取，涉及用户26万人。
据路透社3月7日报道，熟知内情的消息人士透露，日本金融厅（FSA）将于本周向多个加密数字货币交易所发出行政处罚通知，并计划强制命令某些交易所暂停业务。
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