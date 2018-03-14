14岁华裔学生开发app 帮阿兹海默症患者记起亲人

据美国《世界日报》报道，年仅14岁的纽约曼哈顿博莱利学校（The Brearley School）九年级学生杨君熙（Emma Yang），因为小时候曾看到奶奶罹患阿兹海默症的经历，两年前着手开发应用程序（App）Timeless，希望通过人工智能技术，帮助阿兹海默症患者记起自己亲人。
杨君熙表示，她七岁时，奶奶患了阿兹海默症，逐渐开始健忘，接下来的几年里，奶奶的记忆力每况愈下，因此她决定能够开发App帮助奶奶，随时提醒她亲人是谁。
四年前，杨君熙随父母从香港来到美国，并逐渐对编程越来越有热情。2016年，她利用课余时间正式研发Timeless，除了初始的设计，还用编程建原型。之后，随着项目发展，她还与用户界面和程序员远程合作，共同推进项目。此外，Timeless还获得了阿兹海默症专家Melissa Kramps博士，以及人工智能脸部识别领域的初创公司Kairo支持。
通过杨君熙设计的软件，阿兹海默症患者可以查看家人和朋友的照片，软件会告诉他们图片中的人是谁。另外，患者还可以通过拍照，软件会自动通过脸部识别告诉患者对面的人是谁。
杨君熙说，“我平时全天上学，只能利用课余时间开发软件，如今Timeless已经进行到第二版设计。”
为了让APP能够在2018年年底正式上线，杨君熙希望与专业程序员合作，尽快将软件开发出来。为此，她在筹款网站indiegogo上发布筹款活动，希望能够筹得5万美元，用于软件开发，在2018年底让软件正式上线。
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