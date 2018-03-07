韩国访朝首席特使：朝方明确表达半岛无核化意愿

结束对朝鲜访问的韩国特使团首席特使、青瓦台国家安保室室长郑义溶6日说，朝方明确表达了朝鲜半岛无核化的意愿，并有意与美国展开对话。
郑义溶当天在青瓦台春秋馆召开记者会介绍访朝成果时说，朝方明确表示，只要消除对朝军事威胁，保障朝鲜体制安全，朝鲜没有理由拥核。
朝方表示，为磋商半岛无核化问题和实现朝美关系正常化，朝方有意与美国展开开诚布公的对话。朝方还明确表示，对话持续进行期间，将不进行核试验和弹道导弹试射，并承诺不对韩国使用核武器和传统武器。
郑义溶说，双方商定于４月底在板门店韩方一侧的“和平之家”举行韩朝首脑会晤，将就此展开具体的实务磋商。这将是韩朝历史上第三次首脑会晤。双方还决定，为缓解韩朝军事紧张，实现紧密协商，将在韩朝首脑间设立热线，并在首脑会晤前实现首次通话。
此外，为延续平昌冬奥会期间形成的韩朝和解与合作的良好氛围，朝方邀请韩方跆拳道示范团和艺术团访问平壤。
５日和６日，韩国总统文在寅派遣的访朝特使团访问朝鲜，作为平昌冬奥会之际朝鲜最高领导人金正恩派遣特使访韩的回访。特使团成员除郑义溶外，还包括韩国国家情报院院长徐薰、统一部次官千海成、国家情报院次长金相均和青瓦台国政状况室室长尹建永。
朝鲜最高领导人金正恩５日会见了特使团一行并为他们举行晚宴。金正恩在听取韩方特使转达的韩国总统文在寅有关北南首脑会晤的意愿后，与韩方交换意见并达成共识，他还要求朝鲜有关部门尽快采取相关实际举措。会见时，郑义溶向金正恩转交了文在寅的亲笔信。
另据韩国媒体援引青瓦台高层官员的话报道，金正恩对韩美４月将举行与往年规模相仿的联合军演表示理解。
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