法国监狱爆腐败丑闻 涉案金额达数十万欧元

法国狱警罢工风潮刚平息未多时，监狱系统又爆出腐败丑闻。据法国媒体“欧洲时报”3月26日报道，巴黎大区一座监狱从主任到看守再到囚犯串通作案，目前警方共拘捕7人，涉案金额高达数十万欧元。
法新社消息称，腐败丑闻发生在马恩河谷省的弗雷讷（Fresnes）监狱，案情牵涉到一名主任和一名看守。据了解案情的人士透露，两人“涉嫌收受贿款，给囚犯提供优待”。该主任分管监狱中三栋大楼之一。
法新社引述消息人士表示，相关优待措施是主任和看守主动提议的，从默许在服刑期间使用手机、到狱方出面摆平事件、或者向法官处“行方便”，甚至包括支持并加快减刑程序等。
报道称，克雷泰伊（Créteil）地方检察机关证实，目前的确有7人被拘留，但没有透露他们的身份。检察机关还透露，2017年11月司法部门就已因为“公职人员腐败”案由开始调查收集证据，到2018年2月正式立案调查。
另据消息人士透露，在26日上午的搜查行动中，从嫌疑人家中和监狱里共搜到“数十万欧元”。
据报道，法新社目前已确认两名行贿犯人的身份，分别是明兰（Arnaud Mimran）和罗比克（Eric Robic）。前者因为在排污权交易中税务造假而入狱，同时牵涉到一起绑架勒索案；后者因为2011年在以色列驾车肇事致人死亡并逃逸而入狱。
在监狱之外，另一名曾经牵涉进排污权税务造假案件的当事人图耶（Fabrice Touil）也于26日在巴黎16区的家中被拘捕，警方怀疑他曾多次向狱方高管交付贿款。除此以外，还有一名神职人员被拘留，调查人员正在调查此人在腐败案件中扮演何种角色。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost