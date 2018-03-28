美国这个行业叫苦连天：特朗普关税政策史上最糟

23日，美国总统特朗普以“危害国家安全”为由签署备忘录，并指令有关部门对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税，此举引发媒体对“中美贸易战”的担忧。在此期间，美国国内对“钢铁产品加征关税”的质疑声日渐高涨，在美国田纳西州，与钢铁直接相关的汽车行业已经开始叫苦，并称这是“华盛顿有史以来最糟糕的政策”。
美国国内质疑钢铁关税政策：搬起石头砸自己的脚
据美国CNBC网站消息，美国前财政部长、经济学家劳伦斯·萨默斯24日表示，特朗普的钢铁关税政策将损害美国的经济利益，特别是美国工人的利益。他表示，“关税对美国国内工人造成的伤害可能远远多于获益，因为在钢铁消耗行业的工人是钢铁生产行业的40倍。”
“我不认为征收钢铁关税是一项谨慎的政策”，萨默斯表示，这简直是“搬起石头砸自己的脚”。他进一步指出，关税政策给美国经济带来的风险将远远超过没有钢铁关税的情况，“我不知道它将对中国带来什么影响，但我认为在中国采取行动之前，美国的经济就已经遭到重创。”
特朗普的钢铁关税政策同样使美国汽车产业盛行的田纳西州深受影响。据《田纳西人日报》报道，田纳西州联邦参议院议员拉马尔·亚历山大（Lamar Alexander）26日公开抨击特朗普征收钢铁关税“是华盛顿有史以来最糟糕的政策”。
“这对我们来说十分不利”，亚历山大表示，钢铁关税政策损害美国商业利益，对汽车行业盛行的田纳西州影响尤为严重。据亚历山大介绍，田纳西州是汽车行业的生产大州，在该州95个县中的87个县中共有929家供应商以及3个大型生产工厂，而如今美国钢铁关税增收25%，美国国内生产商会抬高原材料的价格，汽车的制造成本随之增加。
学者：对待不公平征税，中国可采取反制措施
特朗普曾于3月8日表示，美国将对进口钢铁产品征收25%关税、对进口铝产品征收10%关税，而该项措施于23日起正式生效。就在23日这一天，特朗普又签署了对欧盟、澳大利亚、加拿大、墨西哥、阿根廷、韩国和巴西的钢铁和铝关税豁免，豁免期将于5月1日结束。外界有观点认为，此举“针对中国”意味明显。
那么美国加征钢铁产品关税究竟对中国有何影响？北京大学国家发展研究院副院长余淼杰在接受海外网采访时作出了客观分析。余淼杰表示，客观而言，中美钢铁贸易量并不大，只有17亿美元，而这17亿美元占中美贸易额一个百分点还不到，但我们仍然要从多角度分析此次征税。
分析美国钢铁征税对中国的影响要看征税对象是“粗钢”还是“精钢”。余淼杰认为，如果是粗钢，短期内势必将对国家和企业产生负面影响，因为“产品卖不出去，会导致国内产能过剩，短期利益会受到损害”。不过，余淼杰进一步指出，负面冲击也有可能产生正面效应，“这从某种程度上能促进国内加速调整产能，变压力为动力，使钢铁产业走高端路线。”
那么，面对不公正的关税政策，中国到底该如何应对？余淼杰认为要“对症下药”，首先，“中国要关注美国征收高关税的依据是什么，调查美国为何采取反倾销的措施”。余淼杰进一步指出，中国可进行相关调查，用事实证明中国的产品并不存在倾销行为，而美国征税是不公平、乃至是歧视的行为。这样以来，中国可劝说美国取消征税，或采取反制措施，比如“中国同样也可以针对美国类似的进口产品进行调查，甚至启动‘双反’政策（征收反倾销、反补贴关税）。”
正如外交部发言人华春莹21日在例行记者会上所言，打贸易战没有赢家。这个世界上没有谁能穿着传说中刀枪不入的“金丝软猬甲”，乱舞大棒伤人，自己却毫发无损。多家美国贸易协会的请愿、多名经济学家的观点以及世界多国的反应都明白无误地表明了这点。中方不想跟任何人打贸易战，“但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。”
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