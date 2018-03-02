美总统专机“空军一号”更新计划将花费39亿美元 特朗普曾抱怨造价高

一名白宫发言人27日确认，特朗普政府已与波音公司就采购两架“空军一号”专机达成协议，这份协议总价达到39亿美元。有消息称，新的专机最早将于2021年投入使用。
白宫副发言人霍根·吉德利27日对媒体表示，特朗普总统就“空军一号”更新计划与波音公司进行过多轮磋商，双方现已达成一项非正式协议。特朗普总统为美国纳税人节省了超过14亿美元。
波音公司27日在一份声明中表示，很荣幸成为新一代“空军一号”的建造者，很荣幸为美国总统打造高性价比的空中白宫。声明称，特朗普总统为美国人民谈成了一笔非常划算的买卖。
“空军一号”更新计划在奥巴马政府时期便已被提上日程，但美国政府与波音公司始终未能就造价问题达成一致。特朗普在胜选后曾抱怨新的“空军一号”造价过高。为此，他亲自与波音公司高层进行过接触，讨论如何降低成本。
据美媒报道，新的采购合同包含两架“空军一号”专机的建造和改装费用。按照更新计划，新的“空军一号”将在747-8型客机的基础上改装而成。波音公司原计划2024年完成建造和测试，但特朗普希望把专机的交付时间提前至2021年。
美国总统目前乘坐的“空军一号”专机于1990年投入使用，现已接近设计寿命。据媒体统计，“空军一号”每小时的花费超过18万美元。
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