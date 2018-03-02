俄大选在即普京发表霸气国情咨文：谈民生 秀军备

综合报道，俄罗斯将于本月18日举行总统大选，争取连任的总统普京1日发表年度国情咨文，率先勾画未来6年的施政目标，吸引全球关注。普京形容未来数年对俄罗斯具有决定性影响，无论谁当选新一任总统，国民也会感受到挑战，声言自己会重点改善民生。普京的国情咨文被认为是他竞选纲领的基础。
在这场长达近两小时的国情咨文中，普京总结了俄罗斯过去几年在内政、外交和国防等方面取得的成绩。其中对俄罗斯军力的阐述，尤其是宣布俄成功试验“无敌的”新型核导弹，吸引外界广泛关注。
普京宣布俄罗斯已经成功研发可携带核弹头的新一代超音速导弹，足以攻破世上任何导弹防御系统，堪称“绝对无敌”，称西方无法阻止俄罗斯发展军备。
改善民生
普京回顾2000年执政至今的政绩，称目前俄罗斯有2000万人活在贫穷线下，较2000年时的4200万人减少约一半，但仍然不能接受，期望未来6年把贫穷人口再减半。
另外，俄罗斯人均寿命由2000年时的65岁，增至目前的73岁，普京期望截至2029年，人均寿命可超越80岁，表示下届政府应改善长者医疗。普京强调民生是根本，期望社会保障更具针对性，帮助真正有需要的人。
提升科技开发更先进武器
近年创新科技发展迅速，普京指出科技落后是俄罗斯的最大威胁，影响经济以至国防，期望未来6年为所有人口多于250人的地点铺设光纤网络，提供高速互联网服务，北极、西伯利亚和远东偏远地区则可透过卫星上网。政府也会修例，容许开发机械人、人工智能（AI）、无人车和电子交易等科技。他表示只有改善科技发展，才能培育足够人才，开发更先进的武器。
核动力无人潜水器无限续航
普京国情咨文的另一重点是国防，普京指出俄罗斯在美国2001年单方面退出《反弹道导弹条约》（ABM）后，一直积极开发新一代武器，至今取得长足成果。
他提到，军方已成立高科技部队，首批激光武器去年投入服务，并已研发可携带核弹头的超音速导弹和潜射长程导弹，还建造了无限续航力的核动力无人潜水器，形容西方的军备竞赛政策已经失败。
普京表示，他已经兑现2004年作出的开发次世代武器承诺，“当时无人愿意和我们谈，无人听我们说，现在你们要听了。”
射程几无限 无法锁定弹道
普京还展示超音速导弹的试射片段，声称新导弹能于低空飞行，最高速度达音速20倍，射程几乎无限，还可以上下调整前进方向，无法锁定弹道。普京形容新导弹是“理想武器”，“它在任何防空或导弹防御系统面前都是绝对无敌。”
普京批评北约近年持续扩张，在俄罗斯附近部署导弹防御系统，更对俄实施制裁，企图限制俄罗斯发展，但这些措施将没有效果。
普京指出俄罗斯军力增长将有助维持全球战略平衡，确保世界和平，强调无意侵略别国，但俄罗斯有能力击退一切侵略者，一旦本国或盟国遭遇任何形式的核攻击，俄方必会实时报复。
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