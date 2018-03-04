王岐山出任人大主席团成员

北京讯，中国官方公布了第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团和秘书长名单，前中共政治局常委王岐山在列。主席团一共有190人组成，栗战书为主席团主席。
这意味着，栗战书即将担任人大常委会委员长，王岐山距离盛传的国家副主席职务又近了一步。
王岐山，在中国国家主席习近平第一个五年任期内，担任政治局常委兼中纪委主席，角色为令人畏惧的反腐最高官员。作为习近平的亲密盟友，在2017年10月份退出中共核心中央政治局后，再次重返政坛。
外界预计，王岐山很大机会出任国家副主席，在外交事务方面分担中国国家主席习近平的工作。分析认为，他会负责处理中美关系等重要议题。
近日，中国宣布将在宪法中取消国家副主席和国家主席任期制度，不仅意味着中共总书记习近平将在二十大后连任，也意味着将出任国家副主席的王岐山会获得更多的重要实权。
在中共的领导制度中，已经卸任的政治局常委，除非极特殊的个例，几乎都不会再担任任何正式的党政职务。如果王岐山在今年两会上得以成为中国国家副主席，不仅是中共领导制度的重大突破，也将在外交领域形成一种新的习王外交体制。
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