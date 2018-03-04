国家主席无限连任　北京首度回应：维护习近平的权威

中国第13届全国人民代表大会第一次会议将于5日登场，20日闭幕。张业遂在今天的会前记者会回答美国有线电视新闻网（CNN）记者提问时，作上述表示。
张业遂首先以中国媒体先前的官方说法答复说，目前中共党章对中央总书记、中央军委主席，以及宪法对国家军委主席，都没有做出“连续任职不得超过两届”的规定。
他随后说，中国宪法对国家主席的相关规定也采取上述做法，有利于维护“以习近平同志为核心的党中央”权威和集中统一领导，有利于“加强和完善国家领导体制”。
关于修宪议题，今天的人大记者会刻意安排中国媒体首先提问，且内容就是修宪。但无论问答，都完全回避取消国家主席任期限制的字眼。
外媒今天还提问中国今年国防预算的成长幅度，但张业遂并未回答，仅宣称中国近年来“适度加大”国防投入，其中相当一部分是为“弥补过去投入的不足”，主要用于“更新武装装备、改善军人的生活待遇和基层部队训练生活条件。”
张业遂并重申，无论从国防预算占国内生产总值、国家财政支出的比重；还是从人均金额来看，中国的国防投入水平都低于世界主要国家。
他说，中国“始终坚持走和平发展道路，奉行防御性的国防政策”；中国的发展“不会对任何国家构成威胁”。
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