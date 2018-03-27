安倍内阁支持率骤跌逼近最低值 不支持率反超支持率

日媒称，日本经济新闻社和东京电视台3月23～25日实施的舆论调查显示，安倍内阁的支持率降至42％，较2月下旬前次调查的56％相比暴跌14个百分点，创出2012年12月第2届安倍内阁上台以来最大的环比跌幅。而不支持率提高至49％，提升13个百分点，反超支持率。针对财务省篡改有关学校法人“森友学园”的审批文件问题，认为首相安倍晋三“负有责任”的受访者达到70％。
据《日本经济新闻网》3月26日报道，此次支持率降至较低水平，仅次于审议安全保障相关法的2015年7月创出的第2届安倍内阁以来的最低值（38％），以及东京都议会选举之后的2017年7月（39％）。支持率的下滑速度比2015年和2017年更快，由于森友学园问题，支持率在1个月时间里迅速流失。面临9月的自民党总裁选举，安倍的凝聚力下降将难以避免。
报道称，认为财务相麻生太郎应该对篡改审批文件负责、“应辞职”的受访者占56％，超过认为“不需要辞职”的34％。对于在野党要求的国会传唤首相夫人安倍昭惠，认为“有必要”的受访者占62％，“没必要”仅为31％。
报道称，针对内阁不支持阶层以多选形式询问不支持的理由，最多的是“人品难以信赖”，占46％。“由于是以自民党为中心的内阁”和“政府和政党运作方式拙劣”为36％，“不廉洁”占24％。关于支持内阁的理由，“具有稳定感”占45％，比例最高。从政党支持率来看，自民党为40％，与上月的42％持平。立宪民主党为12％，也与上月的11％持平。不支持特定政党的无党派阶层达到31％。
上述调查由日经调查公司23～25日以日本全国18岁以上男女为对象，通过包括手机在内的电话随机拨号方式实施。共获得1015件回答，回答率为49.6％。
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