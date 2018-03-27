中美贸易摩擦影响国际大宗商品 猪肉、大豆价格下跌

日媒称，中美两国的进口限制方针已开始对国际大宗商品行情产生影响。作为对抗美国特朗普政权的钢铝进口限制措施，有可能被中国加征关税的猪肉的国际价格已经出现下跌。另外，预计将成为中国进口限制对象的大豆的价格也呈下跌趋势。
据《日本经济新闻》网站3月26日报道，作为猪肉价格指标的芝加哥商品交易所的瘦猪肉期货价格（2018年4月）3月23日的收盘价为58.4美分/磅（约合8.11元人民币/公斤）。与1个月前相比下跌了2成。
日本资源及粮食问题研究所代表柴田明夫指出，“认为无法出口到中国的猪肉将流向市场，猪肉将陷入供给过剩的担忧出现升温”。在市场上，认为眼下价格将持续下跌的观点居多。美国产猪肉在日本市场上大约占据15%的市场份额。进口猪肉的价格下跌将对日本国产猪肉构成降价压力。
由于预计将成为中国的进口限制对象，大豆价格也表现疲软。作为国际指标的芝加哥市场23日的期货价格为10.28美元/蒲式耳（约合2351.69元人民币/吨）。较3月上旬下跌了4%。
报道称，芝加哥期货行情很容易受到美国国内大豆供需平衡的影响。有观点认为，受贸易限制措施影响，大豆将陷入供给过剩。
还有声音担心钢材价格也将下跌。美国2017年的钢铁进口量约为3500万吨。此前出口到美国的钢材可能流入亚洲市场，导致钢材供给过剩。
报道称，美国国内的钢材价格正快速上涨。一方面，在中国，春节长假之后持续上涨的钢材价格最近转为下跌。日本东京制铁的今村清志常务分析称，“美国以外的地区尚未出台应对措施，行情的走势尚不明朗”。
另外，用于家电和建筑材料的热轧卷板的东亚价格为630美元/吨（3965.9元人民币/吨），环比上涨了20美元（约合人民币125.9元）（3%）。原因是中国和日本等地的需求坚挺。
由于中国削减钢铁过剩产能，库存被消化，最近2年价格一直呈上涨趋势。日本大型电炉制钢企业的高管表示“很担心好不容易回到合适水平的亚洲供需环境再次失衡”。
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