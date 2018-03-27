人民币计价原油期货上市 外媒：中国寻求更大原油定价权

外媒称，中国26日启动了以人民币计价的原油期货合约，外国投资者将首次有机会购买中国大宗商品期货。这个世界第一大原油进口国当前寻求提高对全球油价的影响力。
据法新社3月26日报道，期货合约可让投资者对冲实际油价的影响，人民币计价期货合约或许可让中国对本国主要消费的原油品种的价格行使更大的控制权。
报道称，此外，这也是中国为提升人民币国际形象所采取的最新举措。
从事能源产业信息服务的国际工业研究中心在一份报告中说，新合约“植根于中国在对进口原油依赖度持续上升的背景下希望提高能源供给定价权的雄心。如果（人民币计价合约的）需求量让美元的地位受损的话，那么人民币取代美元成为主要原油货币的可能性总是存在的”。
另据新加坡《联合早报》网站3月26日报道，中国推出其有史以来的首个原油期货合约，这个全球最大的原油进口国寻求更大的定价权，并挑战美国和欧洲的原油价格基准。
据彭博新闻社报道，期待已久的人民币计价原油期货在上海国际能源交易中心挂牌交易。中国1993年首次尝试推出原油期货合约，其后多年几经推迟和波折，现在终于上市。
商品研究机构安迅思中国的分析师李莉表示，中国以创新方式使用这个合约，填补亚洲买家声音的空白；随着合约推出，市场将更加关注中国的需求状况。
此外据英国《金融时报》网站3月25日报道，中国于26日启动期待已久的以人民币计价的原油期货合约。这个世界第一大原油进口国寻求扩大对销往亚洲的桶装油定价的影响力。
报道称，在确立实际原油主要买家的地位后，中国当前的雄心是要在原油期货市场发挥同样重要的影响力。此外，中国还寻求提高人民币在国际舞台上的地位，从而扩大人民币对全球经济的影响力。
报道称，上述合约将在上海国际能源交易中心进行交易。每份合约的交易单位为1000桶，可交割油种分为7种，包括中国胜利原油以及迪拜原油和巴士拉轻质原油等中东地区的6种原油。
报道认为，中国的目标是争夺部分掌控权，以摆脱以美元为主的国际标准合约——如西得克萨斯中间基原油和布伦特原油等标准合约——的价格控制，进而让价格尽可能准确地反映中国炼油厂加工的原油。
报道称，中东地区大型生产商未来几年将密切监控这种标准合约的表现，因为他们可能面临中国买家的压力，要求他们在原油定价上采用这一标准合约。重要的是，生产商们可能将实际石油的价格控制权让与消费者，重心由此将转向东方。
总部设在香港的磐石金融有限公司的常务董事杰雷米·戈尔德温说：“最初，主要影响力很可能在于当地业界和投机商的参与，而后会有外国人在完全弄懂相对复杂的规则和结构后来发展业务。”
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