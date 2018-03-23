韩国暂获美国钢铝关税豁免 为永久豁免谈判赢得时间

韩媒称，韩国产业通商资源部通商交涉本部长（副部长级）金铉宗3月22日在美国华盛顿接受韩联社电话采访时表示，截至4月底，美国将暂时豁免对韩产钢铁征收关税。
据韩联社3月22日报道，美方当天上午表示，决定“停止”对韩国、欧盟、加拿大、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、巴西征收钢铁关税。但美方未提及该豁免期限是暂时还是永久。金铉宗对此解释说，上述国家成为截至4月底钢铁关税获得豁免的对象。
报道称，由此，韩国在美国对进口钢铝征收关税命令生效前一天避开最糟糕的情况，为永久豁免谈判赢得时间。金铉宗表示，获得暂时豁免待遇的国家仍需进行“条件谈判”，韩美正就此进行协商，具体条件和内容不便透露。
分析认为，所谓的“条件谈判”是指将韩美自由贸易协定（FTA）与豁免钢铁关税挂钩进行的谈判。金铉宗率领的韩国谈判团一直就此与美方开展协商。
报道称，此前，美国以“成功完成北美自由贸易协定（NAFTA）谈判”为条件，将加拿大、墨西哥两国列为暂时豁免对象。分析认为，韩国的情况与此类似。另有分析认为，美方可能考虑到韩美长期保持着良好的同盟关系等因素，做出了暂缓征税的决定。
美国总统特朗普8日签署行政命令，决定从23日起对进口钢铝产品分别征收高达25%和10%的关税。
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