日媒猜测马尔代夫解除紧急状态原因：美印联手施压

日媒称，马尔代夫亚明政府3月22日发布声明称，解除2月5日颁布的全国紧急状态令，原因是治安方面的担忧已消除。
据《日本经济新闻》网站3月23日报道，马尔代夫总统府22日发布声明称“亚明总统宣布解除全国紧急状态”。该国政府最初颁布了为期15天的紧急状态令，不过2月20日宣布延长30天。鉴于“国家已可以正常运转，在安全部门的建议下”，解除紧急状态。
报道称，据该国最大在野党马尔代夫民主党（MDP）的消息，颁布紧急状态令后，在野党政治家等约400人被扣押。
报道称，亚明颁发紧急状态令的导火索是该国最高法院2月1日裁决在野党政治家无罪并责令恢复议员职务。亚明政权主张最高法的裁决无效。对此表示反对的部分市民发起了游行。亚明以“国家治安受到重大威胁”为由，颁发紧急状态令。
报道指出，此次亚明解除紧急状态令的背景是受到来自印度和美国的施压。马尔代夫民主党领导人、前总统纳希德谴责称“颁发紧急状态令没有法律依据，违反宪法”，请求印度派出军队和特使。印度向马尔代夫周边的印度洋增派了舰艇。
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