希腊公立医院医生全跑光 水电工充当放射技师

希腊自债务危机以来，节衣缩食8年，公共卫生部门预算捉襟见肘，已经到了用水电工充当医疗放射技师的地步。
据英国《泰晤士报》报道，希腊医疗放射技师工会理事长乔贾迪斯（Constantinos Georgiadis）说，这几年希腊公立医院的专业人员不堪薪资被砍，全跑到德国和欧洲其他国家去了。
据工会统计，希腊146间公立医院共雇用约4000名放射技师，受到预算缩减影响，有些医院管理阶层改聘水电工来操作保养X光机等放射仪器，这对癌症和一般病人来说都是极其危险的状况。工会已经在雅典市外的4间医院发现了8个案例，乔贾迪斯认为实际情况一定更为严重，呼吁政府赶紧介入。
此前希腊公共债务管理局14日宣布，该局当天成功拍卖一年期国债，这是希腊2010年4月以来首次成功拍卖此类长期国债。过去8年来，身处债务危机的希腊无法从国际市场获得长期债券融资，除从救助计划获得资金外，希腊还通过每月拍卖三月期及半年期国债来偿还到期债务。
债务危机爆发后，希腊与国际债权人签署了三轮救助协议，债权方同意在希腊履行一系列改革承诺的基础上向其提供救助资金。希腊政府预计，今年8月第三轮救助计划到期后，该国有望重返国际金融市场。
然而，在雅典街头，人们并不满意，并且怀疑他们的情况是否会在短期内得到改善。2009年至2015年，希腊核心公共部门的员工人数下降了26%。更大的经济问题是成千上万的希腊人离开希腊，在国外寻找更好的生活条件。大多数希腊人认为，政府所推行的经济改革——尽管在国外受到赞扬——却没有给他们的日常生活带来任何改变。
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