美国吸食鸦片致死人数激增 药物成瘾成最大流行病

西媒称，在上世纪70、80年代，鸦片曾经戕害了大批美国年轻人，如今鸦片再次卷土重来，吸食鸦片成为美国大量社会问题的诱因。
据西班牙《阿贝赛报》网站3月20日报道，从某种意义上来讲，孕育这一社会毒瘤的温床就是刚刚过去的金融和经济危机，尤其是美国东部和北部工业州近年来愈发萧条的经济状况。
报道称，美国矿产业及其次生产业的衰败让当地居民感到未来的大门已经紧紧关闭，成年人和老年人成为主要受害者。这种沮丧情绪也体现在从民主党转移到秉持民粹主义的特朗普手里的选票上，受危机影响最严重的州也就是特朗普翻盘的州：西弗吉尼亚州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、新罕布什尔州和肯塔基州。
报道称，镇静剂潜在的消费者不断增加与放宽对镇静剂的使用限制有关。过去镇静剂仅限于治疗术后急性心理创伤，但现在人数超过1亿的症状较轻的患者也被纳入适用范围之内，导致市场中镇静剂泛滥。最近15年来，镇静剂的处方数量增加到过去的3倍，而最糟糕的后果就是对鸦片类药物成瘾的人数大幅攀升。
据2016年第一次官方统计的数据显示，当年有将近6.4万人死于过量吸食镇静剂，平均每天有175人因此死亡，是1999年的5倍。1999年以来，因此丧命的美国人已经超过了60万人，即便是危害巨大的艾滋病毒在1995年创造的致死人数最高纪录——4.3万人在这个数字面前也相形见绌。
报道称，面对这个比越战伤亡人数还触目惊心的数字，特朗普政府正试图发起一场反击战。
众所周知，和可卡因一样，鸦片类毒品海洛因是一种危害巨大的毒品。然而，还存在很多常见的鸦片类药物，例如羟考酮、氢可酮和可待因等，这些看似平常的鸦片类药物正在美国全国上下造成史无前例的危害，对这些药物的开放使用让成瘾人数连年攀升。
报道称，鸦片类药物的滥用和成瘾已经成为美国历史上最大的流行病，其危害同样体现在经济领域。同时考虑到滥用药物、医疗成本、犯罪司法体系、劳动机会流失等多方面因素，这个社会毒瘤迄今为止已经直接或间接造成超过5000亿美元（约合3.17万亿元人民币）的经济损失，农村地区比城市地区的情况更为严重。
报道认为，面对这一难题，美国政府应当采取合理措施加强对处方药的管控，以遏制鸦片类药物泛滥的趋势。
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