美国“人造肉”或将于年底走上餐桌 包括鸡块香肠

2018年底，在美国餐厅的菜单上，可能就会多一项“人造肉”的选择。
美国Just公司代表乔舒·蒂特里克（Josh Tetrick）表示，2018年底，人造“干净肉“ （clean meat）将可能出现在美国和亚洲国家的各大餐厅。Just公司从事动物干细胞“干净肉”的培育。蒂特里克称，第一批面向餐厅的人造肉包括鸡块、香肠和鹅肝。
《每日邮报》称，新的人造肉不会带来疾病，也不会损害环境。
目前市场上已有不止一家公司致力于人造肉的开发，微软总裁比尔·盖茨和维珍航空创始人理查德·布兰森曾投资1.7亿美元生产人造肉。但人造肉的造价昂贵。旧金山的一家人造肉公司曾制造450克牛肉，造价1800英镑。2013年，世界上第一个用该技术生产出的人造牛肉汉堡，造价达24万英镑。但是随着技术的精进，人造肉的价格正在下降。报道称，人造肉将于2021年推向市场。
人造肉有另外一种叫法：“干净肉”，意味着在生产肉的过程中不耗费饲料和水，也不需要进行垃圾废物处理。研究人员通过提取动物的干细胞进行培育，生产过程全部在实验室内完成。一些环保人士认为，该产业可能是减少全球变暖的关键，研究预测，该生产过程可将有害温室气体排放量减少96%。
一些专家称，制定“干净肉”卫生标准需要时间，所以向餐厅供应这种肉还需要1-3年时间。
报道称，公众的看法和与传统养殖业的背离是该产业最大的障碍。但最近一项调查显示，有三分之一的美国人愿意定期吃人造肉或者用人造肉取代养殖肉类。
动物权利慈善机构Peta已经在过去六年时间里对体外培育肉食的技术进行投资。在2014年它为第一个体外培育鸡肉并将其推向市场的科学家提供了100万美元的奖金。该慈善机构在一份声明中称：“我们认为这是我们朝向梦想迈进的重要一步，未来总有一天我们能够把对环境无害的真正肉食提供给那些坚持肉食的消费者。”
科学家估计导致全球变暖的温室气体排放有14.5%来自于饲养家畜，这一排放量超过了交通运输带来的温室气体排放。家畜能够排放甲烷气体，这是一种强效的温室气体，而开荒和施肥也能够向大气中释放大量的碳。
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