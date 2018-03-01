美一军事基地收到可疑信件 致11人患病3人送医

美媒称，美国时间2月27日下午1时，弗吉尼亚州阿灵顿的美军迈尔－亨德森联合基地行政大楼收到一封可疑信件，信件打开后导致11人不适，其中3人被送往医院。
据美国有线电视新闻网2月28日报道，阿灵顿县消防局说，在11名感觉不适的患者中，有3人被送往当地医院，但情况稳定，其中1个人鼻子流血。据该基地的专家尼古拉斯·霍奇斯说，一名上士和一名上校的双手和脸部都出现了灼烧感。
报道称，阿灵顿县消防局一名发言人说，一名执法官员表示，对这封信进行的现场测试否定了任何有害物质的存在，但联邦调查局将于28日晚将其运送到其位于匡蒂科的实验室，供进一步分析。
“今天，迈尔－亨德森联合基地收到了一个装有不明物质的信封。” 美国海军陆战队发言人布赖恩·布洛克说：“在受影响的建筑物中，工作人员立即采取预防措施，疏散了建筑内的人员。”
他说：“基地组织官员正在与当地团队和联邦调查局进行协调。有几名海军陆战队员由于这次事件而正在接受医疗救治。 目前还没有更多细节公布，因为调查正在进行中。”这名执法官员说，该信件是写给该基地的一名指挥官的，信件内容含有贬义，有些用词甚至是难以理解的、粗鲁的。调查人员仍在确定发件人与基地的关系。
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