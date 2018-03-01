日本研究人员发明“人造萤火虫”

美媒称，两年来，日本研究人员一直致力于研究一种非同寻常的浮动光。微型设备“熠萤”的大小约相当于一只萤火虫，能够发出红光，可以借助超声波静静地悬浮在空中。
据美国《未来学家》杂志网站2月26日报道，根据萤火虫的一个属命名为“熠萤”的这种“人造萤火虫”重量仅有16.2毫克，其所发出的红光足以用来看书。“熠萤”通过身上285个微型扬声器发出的超声波因频率关系是人耳听不到的，“熠萤”因而能完全安静地保持悬浮状态。
报道称，电路设计专家真琴高宫表示，参与“川原万有情报网项目”的日本研究人员耗时两年研发出“熠萤”。这项非凡的新发明未来能够在很多领域发挥作用。虽然起初看上去有些异想天开，但是“熠萤”事实上可能能够应用于投影映射和物联网技术等领域。
真琴高宫表示：“最终，我希望这种微型设备能够拥有智能手机的能力，漂浮在空中，在日常生活中以更智能的方式帮助我们。”
报道称，研究团队认为可以为“熠萤”装备温度和运动传感器。这将令其发出的光线能够传递信息（当然是通过超声波传递）、做出移动展示甚至探测人类的存在。进一步的改进可让“熠萤”拥有更多的能力，尽管这需要时间。研究人员的目标是争取在未来5年至10年内将这种微型设备投放市场。
报道称，愿真琴高宫的愿景能够实现，让“熠萤”进入人们的生活，从而改善现有设备的功能，并拓展技术能做到的事的范围。
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