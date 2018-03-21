23名俄罗斯外交官及家人已于20日离开英国

依照英国政府要求，23名俄罗斯外交官已于20日离开英国。
俄罗斯卫星通讯社3月21日报道称，外交官及其家人共80人左右，他们已乘坐俄航空公司(Aeroflot)专机离开飞往莫斯科。
另外，大多数被宣布不受欢迎的英国外交官将于近期离开俄罗斯。
3月4日，前俄英双重间谍谢尔盖∙斯克里帕利及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。据英国政府消息，导致斯克里帕利父女中毒的是А234毒剂，属于前苏联研制的“诺维乔克”类神经毒剂。英国指责俄罗斯与此事有关。因此，英国首相特蕾莎∙梅宣布一系列针对莫斯科的措施，其中包括驱逐23名俄外交官并冻结所有高层双边接触。俄罗斯坚决否认自己牵扯斯克里帕利中毒案。
俄外交部17日公布了回应措施。为此，外交部召见英国驻俄大使布里斯托，宣布23名英国驻俄大使馆外交官为“不受欢迎的人”，并要求他们在一周内离开俄罗斯，同时宣布吊销英国在圣彼得堡开设和运作领馆的许可。
此外，由于无法确认英国文化教育协会在俄罗斯的身份，因此决定暂停该协会在俄境内的一切活动。
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