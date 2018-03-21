18天内第5起！美国德州又现包裹炸弹 快递工厂货物传送带上爆炸

美国广播公司3月20日报道说，继上周日德克萨斯州首府奥斯汀发生第四起包裹炸弹后，该州南部城市圣安东尼奥市的一处邮政机构20日也发生了邮件爆炸事件。
报道援引当地警方的话说，一枚邮件炸弹在快递公司FedEx位于谢茨市内物流工厂内的货物输送带上爆炸，爆炸时大楼里共有75人，该公司的一名员工在事故中受轻伤。
当地警察还说，他们“希望”这是一个孤立事件，目前还不清楚这次爆炸是否与奥斯丁爆炸案有关。
此前，德克萨斯州奥斯丁发生的四起爆炸案中，其中前三起均是包裹炸弹，上周日的第四起爆炸事件中，爆炸物被置于人行道上。行人经过时触碰引线，发生爆炸，并造成2名二十多岁的男子受伤。目前，奥斯丁系列爆炸事件已经导致2人死亡，4人受伤。
系列爆炸事件显然已对德州当地民众造成一定恐慌。警方已经接到许多关于“可疑包裹”的报警电话。有居民反映，自己明知道会有快递送到，但见到包裹之际心里仍不免一阵紧张。为稳妥起见，有人在拆包裹前先得用棍棒隔着老远“试探一下”，并再三确认纸箱上的运送信息。当地警方对各类“可疑容器”也显得有些草木皆兵。
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