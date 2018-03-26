东南亚与美国相互失望

这些年来美国对东南亚部分国家的失望情绪一直存在，而最近这一情绪更是溢于言表。美国《纽约时报》近日刊发文章称“柬埔寨民主倒退”，而这是东南亚这些年以来民主倒退的反映。在这之前，白宫2月27日已经宣布将暂停或削减美国对柬埔寨的援助计划。这是美国在民主与价值观上对东南亚部分国家的失望与不满;但实际上，柬埔寨等东南亚国家又何尝不对美国持有失望情绪，但美国人似乎却对此不以为然。
依赖与抗争，东南亚国家对美向来有这两种情绪。这在美国前总统奥巴马时期体现得淋漓尽致。在奥巴马政府第一任期，美国“重返”东南亚后动作频频，驻东盟大使设立及美国-东盟领导人对话机制的创立更是使美国-东盟关系进入“蜜月期”。显然，这无疑迎合了东南亚部分国家的对美期待，它们不希望美国“抽身离开”。但在历经“蜜月期”后，奥巴马政府后半期美国与东南亚国家之间相互失望的情绪已经开始出现。美国人触碰了东南亚国家敏感的神经，在社会与价值观方面，尤其在人权和民族宗教关系等议题上屡屡出现干涉内政的言论。在战略目标方面，美国维持自身在东南亚主导地位的目标，与东南亚国家拖住美国和保持地区动态大国平衡的目标实际上并不一致;而在实践中，美国向来没有想过“道不同不相为谋，亦各从其志也”，对东盟缺乏尊重甚至“挟持”使东盟国家感到不满;不仅如此，美国在地区影响力的迅速扩大使中美大国力量格局出现“失衡”局面，而大国博弈的烈化使东南亚国家在安全上感受到了威胁。
特朗普政府的上台并没有终止美国与东南亚国家之间的相互失望情绪，反而加剧了它。一方面，美国并没有改变将面向东南亚国家的援助和人权、民主等价值观相挂钩的传统做法。例如在柬埔寨，向来不被美国所青睐的洪森政府面临美国的老把戏——通过西方政党轮替和选举的方式“光明正大”地颠覆一个政权而以一个“亲美”政权取而代之。显然，这为东南亚国家所厌恶。不过，美国的这一做法也并非完全奏效。例如在缅甸，昂山素季此前素来被冠之以“人权女神”，而美国等西方世界则希望她的上台有助于美国对缅影响力的扩大。但实际上，美国人的期望很大，失望也很大。
另一方面，东南亚国家与美国在“美国优先”战略下彼此失望的情绪进一步加重。特朗普政府的“美国优先”和“使美国再次伟大”，使东南亚国家并不能从中看到任何期望。显然，这对东南亚部分国家的对美依赖心理有着很大的冲击。同时，特朗普政府对“美国优先”战略落实进程中东南亚国家的表现也是失望的，毕竟这十个“小国”没有意愿也没有能力满足“美国优先”的需要。
美国与东南亚国家间相互失望情绪存在已久，如今变得愈发明显，而这显然也很难在短时间内消除，毕竟谁也不喜欢“美国优先”的高傲及美国在他国事务上传统的傲慢“说教”。（环球时报）
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