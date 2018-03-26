美国3万人签名竟是要求这个加拿大冰激凌改名！

一份要求加拿大冰淇淋连锁店改变名称的请愿书在美国得到近3万个签名。
多伦多连锁店 Sweet Jesus于2015年首次开业，宣布计划于10月份进军美国市场。但是美国一些基督徒对该公司感到不满。
“该公司的名称和标识严重冒犯，” 基督教网站Return To Order 的请愿书称。“耶稣这个词中的第一个S是雷击图案，SS的设计让人联想到纳粹风格，而SWEET中的T在该公司不同产品中显示为倒置的十字架......我们不能忍受主被亵渎而保持沉默！“
加拿大网站CitizenGo的另一项请愿书也有近8000个签名。也称该公司的品牌为“完全的冒犯，让人厌恶反感”。
请愿接着写道：“即使是没有恶意的失礼，仍然不可接受！然而，这不简单是小过错。无论是在宣传材料还是菜单选择上，很明显能看到有嘲笑基督和基督教的意图，这是不折不扣的'仇恨言论'！“
其他人则对Sweet Jesus的广告提出疑问，因为她脸上淌着冰淇淋的小孩看起来很像6岁时被谋杀的儿童选美选手Jonbenét Ramsey 。
该公司的联合创始人告诉BlogTO，他意识到人们的愤怒。
“虽然我们知道有些人可能会对我们产品的名字产生反感，但我们认为这是表达欢乐，”他在一份声明中说。“最重要的是，这事别太较真——我们的就是想创造独特的甜品，味道真的不错。”
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