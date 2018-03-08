文在寅称韩朝关系处在关键期

韩国总统文在寅虽然同意与朝鲜领导人金正恩在下月举行首脑会晤，但他周三表示，韩朝关系以及重启结束朝鲜核野心会谈的努力仍处在关键时刻。
文在寅在青瓦台与五个主要政党的领导人举行会谈时说：“我们为建立和平与半岛无核化作出的努力现在到了非常关键的时刻。”
文在寅说：“我认为现在就表示乐观还为时尚早，因为我们现在只是站在起点线上。”
【韩联社首尔3月7日电】据青瓦台7曰消息，文在寅总统当天在会见朝野五大党领导人时表示，决定组建跨部门的“韩朝首脑会谈准备委员会”，负责相关事务。
当天出席会见的在野党民主和平党的李勇周向记者表示，青瓦台方面称，组建准备委员会的目的在于解决朝核问题及实现半岛和平，韩朝首脑会谈结束后，韩朝还将进行多种形式的对话，包括红十字会谈、军事会谈等。
【韩联社首尔3月7日电】韩国统一部发言人白泰铉7日在例行记者会上表示，韩国特使团结束访朝之行满载而归，目前的重点是要为4月底举行的韩朝首脑会谈做好充分准备，争取会谈能为半岛无核化和改善韩朝关系奠定基础。
被问及在韩朝边境板门店举行首脑会谈的意义时，白泰铉说，板门店是冷战的象征，也是军事局势最紧张的地区，在此举行旨在实现半岛和平的首脑会谈，对半岛乃至全世界都有重要意义。
白泰铉还说，开通韩朝首脑热线尚属首次，将妥善准备以保障顺利推进有关协议。
【俄罗斯《消息报》网站3月7日报道】韩国国防部和统一部消息人士称，韩国正在讨论压缩韩美联合军演规模的构想。
首尔市副市长解释称，韩囯担心举行史上最大规模美韩军演将威胁到刚刚开始建立的韩朝对话。韩国首先不希望商定4月举行的韩朝首脑会谈失败。五角大楼表示，演习的曰期和细节将在18日平昌冬残奥会结束后公布。
韩美联合军演每年举行，但2018年的军演本应是两国军事合作历史上规模最大的，数十万韩美联军计划参演。
但将于4月举行的金正恩和文在寅的会晤可能会改变韩美军演的日期和规模。
韩国国防部消息人士透露，首尔目前正在严肃考虑让即将举行的韩美军演“少一些挑衅性”，以免“惊动”平壤。
韩国统一部消息人士也证实，正在讨论压缩军演规模。不过韩国未必会完全放弃举行军演。
首尔市副市长对本报表示，“军演的举行肯定会影响平壤展开对话的心情。但我们应当做该做的事”。
首尔政界消息人士对本报指出，韩国领导层近期的任务是不允许韩朝对话中断，同时“促成朝美”直接会谈。
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