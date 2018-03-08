调查报告显示神钢数据造假始自上世纪70年代

日媒称，神户制钢所6日就伪造产品检查数据问题发表最终调查报告。报告显示，存在伪造数据问题的生产点新增加6个，神户制钢所共向605家公司提供了不合格产品。神户制钢所最早从上世纪70年代就开始出现伪造数据问题，包括退休者在内有五位董事参与此事。为防止问题复发，神户制钢所对管理层进行人事调整，社长川崎博也和副社长金子明将于4月1日引咎辞职。
据日本《读卖新闻》3月7日报道，根据由律师组成的外部调查委员会提供的调查结果，神户制钢所起草了最终报告。川崎在记者会上致歉。他说：“公司在组织风气和员工意识等方面存在根深蒂固的问题。我们对失去信誉感到非常悔恨。”川崎透露，公司将于近期召开董事会确定下任社长人选。
神户制钢所去年10月宣布共向525家公司提供了铝钢等不合格产品。此后，神户制钢所机械产品等部门又被发现向163家公司提供了不合格产品。两者相加达688家公司，除去重叠部分有605家公司。经确认，大部分不存在安全问题。
报道称，管理层有三位执行董事认识到了问题所在，但采取了默认态度。过去曾有两位董事直接参与此事。
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