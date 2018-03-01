日韩就“慰安妇”问题再起争执 英媒：双方从未真正“和解”

英媒称，日本和韩国之间爆发了新的争吵，此前韩国女性家族部部长郑铉栢使用“性奴”一词来描述在二战期间被迫在日本军队妓院工作的女性，日方表示这一用词“完全不可接受”。在韩国外长在联合国发表讲话、提出“慰安妇”问题后，日本在2月27日再次出言抨击。
据英国《金融时报》网站2月28日报道，日方抱怨隐含的意思是，和解不仅要求韩国停止对日本的批评，还要接受日本对历史的表述。
报道称，日本政府坚持日本在1993年发表的声明，即许多女性“在违反本人意愿的情况下被征募”，“在强制氛围下，在慰安所过着痛苦的生活”。然而日方也坚称，没有证据表明女性“被强行带走”。日本政府还试图对相关讨论进行管控：每当英国《金融时报》在相关报道中使用“性奴”一词，日方都会作出正式的投诉。日本新任驻美大使杉山晋辅表示，他的首要任务之一是在美国巡回访问，说服各市政府拆除“慰安妇”纪念碑。
报道称，韩国社会也不容那些质疑韩方对日本军队系统性“性奴役”行为的陈述的人。韩国世宗大学的朴裕河教授在质疑是否所有女性都被强制奴役之后，在2017年10月被判犯有损害名誉罪。目前，朴裕河正就这一判决在韩国最高法院提起上诉。
报道称，日韩的这一争端凸显出，尽管双方在2015年12月就“慰安妇”问题达成了“最终和不可逆转”的和解，但彼此在有关这些女性的遭遇的史实上仍存在极大分歧，对基本事实缺乏共识意味着一方的几乎任何言论都会被另一方视为批评。
2015年，187名国际学者发表署名公开信称：“有证据明确证明，大量妇女在违背本人意愿的情况下被拘，并遭遇可怕暴行。”这封信声明，一些历史学家质疑日军的直接参与程度以及女性是否遭到强迫。这封信还总结道：“日军‘慰安妇’体系的突出特点是其规模之大及军方对它的系统化管理，还有就是在日本殖民和占领地区对年轻、贫穷、脆弱妇女的强征行为”。
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