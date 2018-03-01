中国无人机打入亚洲关键市场：印尼购4架“翼龙”

英国《简氏防务周刊》网站2月26日报道称，印尼政府已经从中国国有航空和防务企业中国航空工业集团有限公司采购了4架有攻击能力的“翼龙”-1中空长航时无人机。
报道称，多名消息人士分别证实，这批无人机的采购合同于2017年签署，并将被部署到印尼空军第51航空中队。第51航空中队驻扎在西加里曼丹省城市坤甸附近。“翼龙”-1长8.7米，高2.8米，翼展14米。它的最大起飞重量为1150千克，载荷能力200千克。
该型无人机配备一台活塞发动机，最高升限7500米。它的最大航程约为200公里，滞空时间约为20小时。“翼龙”-1上可装载的设备包括DH-3010搜索雷达和LE380红外光电吊舱。
另据美国外交学者网站2月27日报道称，2月25日，有媒体援引印度尼西亚军方消息人士的话证实，这个东南亚国家已经同意从中国购买4架无人机。虽然这些报道只是重复了印尼国防官员去年发表的言论，但它们仍然凸显了雅加达提升这方面能力的努力，以及中国无人机在一些关键市场所取得的进展。
印尼国防官员一直表示该国需要提升无人机能力，他们承认印尼的舰艇和飞机远远不足，无法充分监控其广阔的空域和海岸线。因此，雅加达希望从美国等国进行这方面的采购。这并不令人意外。
报道称，印度尼西亚也一直把中国视为一种选择。虽然中国无人机的能力还不及美国和以色列等老牌制造商的产品，但价格便宜得多，这对印度尼西亚等更关心预算的国家而言具有吸引。
报道称，中国也一直在加大努力展示它的能力，包括供出口的“翼龙”系列无人机，“翼龙”无人机今年在新加坡航展首次亮相，表明中国希望瞄准关键的亚洲市场。
去年7月，印尼国防部国防设施管理局局长拉克斯达·莱奥纳迪曾称，中国已经提出愿意满足雅加达让印尼空军购买无人机的要求。莱奥纳迪也提到，从更老牌制造商那里购买无人机难度更高。他的言论表明，印尼愿意考虑范围广泛的制造商来满足它的国防需求。
《简氏防务周刊》援引消息人士的话称，这些无人机将装备给驻扎在西加里曼丹省的印尼空军第51航空中队，该中队目前使用的是以色列制造的“航空星”战术无人机。在“翼龙”-1入役后，该中队将成为印尼首个装备两种不同飞机的混合无人机中队。
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