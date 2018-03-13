英首相要俄解释前间谍中毒案 俄外交部：基于挑衅的政治宣传

外媒称，英国首相特雷莎·梅对英国议员说，前间谍谢尔盖·斯克里帕尔和他的女儿可能受到武器级的神经剂的毒害。
据英国广播公司3月13日报道，英国首相说，英国政府认为俄罗斯“很可能”对发生在索尔兹伯里的中毒事件负有责任。英国外交部已经要求俄罗斯大使做出解释。
特雷莎·梅说，如果在13日过后俄罗斯还没有做出“可信的回复”，英国就会认为那是莫斯科“非法使用强力”的行为。她说攻击中使用的化学物质被认为是名为Novichok的神经毒剂。
她说：“这或者是俄罗斯国家针对我们国家的直接行动，或者是俄罗斯政府对有潜在灾难影响的神经剂失控并且让它落入他人之手。”
特雷莎·梅说，英国必须准备好可能采取更广泛的措施，如果俄罗斯没有做出充分解释，就会在议会公开这些措施。
报道称，66岁的退休俄罗斯前军事情报官员谢尔盖·斯克里帕尔和他33岁的女儿被发现瘫倒在英国索尔兹伯里市中心的长椅上。他们被送往医院抢救，目前病情严重，但状况稳定。
上周中毒事件再次引发在过去20年来英国发生的一系列死亡事件的猜测。英国内政事务特别委员会主席库珀写信给内政大臣要求对过去发生的14起死亡重新进行调查，包括一些死于心脏病，自杀，事故和其他自然原因的死亡，因为有人说那些死亡可能同某国支持的谋杀行动有关。
另据俄罗斯卫星网3月13日报道，3月12日，英国外交部召见俄驻伦敦大使雅科文科，并向他提出了最后通牒：莫斯科应在3月13日晚之前对事件作出解释。否则，暗杀事件将被赋予俄罗斯对英国非法使用武力的地位。
据英国专家称，斯克里帕尔中毒所用的物质类似于苏联1980年代末研制的神经毒剂。它由相对无害的药剂组成，单独分开包装，在使用前直接混合。
俄罗斯卫星网3月13日还报道称，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃就英国首相梅12日有关斯克里帕尔中毒案的声明发表评论。
扎哈罗娃对记者说：“这是英国议会里上演的一出马戏表演。结论很明确，又是一次基于挑衅的政治宣传。”
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