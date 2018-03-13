外媒热议：美对华打贸易战是作茧自缚 中方牌很多

特朗普无视世贸组织规则，保护主义政策开始正式登场。外媒文章认为，中国在可能到来的美中贸易战中占有优势，美国如果真的对华打贸易战是作茧自缚。
中方手里牌很多
日本《选择》月刊3月号刊登题为《特朗普打贸易战是作茧自缚》的文章称，美国总统特朗普上任已有一年多时间，他在竞选纲领中承诺的保护主义政策开始正式登场。“贸易赤字”几乎成了唯一的指标，为纠正以中国为首的一些国家的对美贸易顺差，特朗普以“在国家安全领域存在担忧”为由，无视世贸组织规则。
文章称，主流观点是，中国在可能到来的美中贸易战中占有优势。由于中方手里的牌很多，所以或许美国并不真想开打贸易战。
这种观点也得到了美方专家的呼应。
美国智库战略与国际问题研究中心的中国问题专家斯科特·肯尼迪认为，如果美国采取行动，中国势必做出猛烈回击。在此基础上他还提到，“假设中国提出转而采购空客的飞机而抛弃波音，美国怎么办”。
文章称，恰巧，中国政府在1月上旬接待了到访北京的法国总统马克龙，并且谈到了采购空客飞机的事情。
文章称，中国的另一项采购是美国的大豆。美国大豆的出口总额中，中国占了一半以上，但是中国手里还握着巴西、阿根廷这样的大卖家。美国的大豆主产区就位于彭斯副总统的选区印第安纳州等中西部州。
文章称，此外，苹果公司和英特尔公司等美国代表性的科技企业，据说也对可能来自中方的报复瑟瑟发抖。美国已经失去了在国内生产手机的产业基础。半导体领域的敌手更是遍及全球，包括日韩。
对中国影响不大
加拿大《环球邮报》3月11日刊登文章称，在得到美国惩罚性进口关税的豁免后，加拿大铝业或许能松一口气。但在现有情况下，企业不可能做出重大投资决策。
文章称，尽管没有中国有竞争力，但因电力便宜，尤其是魁北克省的水电便宜，加拿大的成本优势还是远远大于美国。铝生产属于极度能源密集型产业。
文章称，加拿大的冶炼设备也远比美国的先进。据加拿大铝业协会称，美国设备平均制造于20世纪70年代。加拿大的设备是20世纪90年代的，中国的则是21世纪的。
文章称，过去十年，中国价格低廉的铝产品大量进入全球市场，但它与美国的交易相对较小，只占美国铝进口的约8%。因此，特朗普的新关税并不会对中国造成过度损害。
加拿大道明证券公司全球大宗商品战略主管巴尔德·迈莱克在给客户的公告中说：“特朗普总统对进口铝征收10%的关税不会对中国的出口活动产生大的直接影响，因为他们可能会增加对其他地区的出口，那些地区才是大多数出口产品的市场。”
但是，贸易不确定性将对全球铝价格产生压力。三周前，伦敦金属交易所铝期货价格达到每吨2250美元，创下六年来的新高。此后，价格下跌了约7.5%。
另据美国《纽约时报》网站3月12日的文章称，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）主持人拉里·库德洛预测，欧洲会和墨西哥、加拿大一样，在特朗普总统对进口钢铁和铝征收关税的问题上获得豁免。
库德洛在11日播出的访谈中说：“加拿大得到了豁免。墨西哥得到了豁免。澳大利亚得到了豁免。我向你保证，整个欧洲最终都会得到豁免。我敢打赌，我们在亚洲的盟友最终也会得到豁免。中国或许是唯一（不被豁免的）。”
文章称，库德洛被认为是接替即将离职的白宫国家经济委员会主任加里·科恩的人选之一。科恩在关税问题上与总统发生冲突后，上周宣布了辞职决定。另一个有可能接替科恩的人选是特朗普的贸易顾问彼得·纳瓦罗。
特朗普说，他会在豁免一些国家免于承担高额关税的问题上“表现出极大的灵活性”。
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