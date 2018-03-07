德报：叙利亚成大国间的“皮球” 各方都想掺一脚

德国《法兰克福汇报》近日发表文章称，叙利亚多年来一直陷入战争和暴力之中，而且看不到尽头。眼下，这场没有结束前景和解决方案的冲突持续的时间越长，作为双边支持者的外国势力的作用也就越大。但各方激烈角力其实是为了获得地区影响力，叙利亚被当成了“皮球”踢来踢去。
文章称，伊朗多年来一直是大马士革政府的亲密伙伴。而沙特阿拉伯、卡塔尔以及其他海湾国家早已在叙利亚战争中看到遏制近来伊朗在该地区增长的影响力的潜力。沙特阿拉伯正在该地区与伊朗展开争夺权力和影响力的斗争。
文章称，一个由美国领导的国际联盟于2014年成立，作为西方对“伊斯兰国”意想不到的迅速扩张的回应。从那时以来，美国一直支持“叙利亚民主力量”组织，这是叙利亚北部的一个库尔德-阿拉伯联盟，它在地面上与“伊斯兰国”作战，并且在空中得到联盟的支持。
文章又称，在叙利亚冲突中，土耳其从一开始就想扩大其地区影响力，因此在2016年介入这一冲突：为了阻止随着“伊斯兰国”的败退而出现的库尔德自治地区的联合，安卡拉正式发动了一场对“伊斯兰国”的攻势。随着土耳其军队最近进入叙利亚西北部的阿夫林地区，并且扬言将在曼比季以东继续这一军事冒险，土耳其面临与美国对抗。
文章认为，对美国来说，库尔德人是对“伊斯兰国”反恐斗争中最重要的军事盟友。因此，土耳其最近指责北约伙伴支持“恐怖分子”，并且威胁要给美国人一记“奥斯曼耳光”。
文章称，直到2015年秋，俄罗斯才开始直接介入叙利亚战争，当时叙利亚政府被反叛分子和“伊斯兰国”组织逼近失败的边缘。与伊朗一样，俄罗斯希望稳定巴沙尔政权，以保护自己在叙利亚的战略利益。
文章表示，土耳其在叙利亚的行动也给它和俄罗斯的关系造成困难：一方面因为土耳其在与库尔德人的战争中，正利用那些与俄罗斯结盟的叙利亚政府作战的反叛分子。另一方面也因为库尔德人几天前也要求叙利亚政府提供帮助，而且也得到了帮助。
文章称，但俄罗斯和土耳其都更倾向于避免危及它们近来明显改善的关系——一方面因为两国对抗的经验教训，土耳其2015年11月曾击落一架俄罗斯战机，俄罗斯以制裁作出应答；另一方面是因为土耳其现在与俄罗斯和伊朗共同填补了西方在该地区留下的权力真空。
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