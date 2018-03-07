美媒：国际能源署预计未来五年美国产油量将猛增

美媒称，总部在巴黎的国际能源署5日发布了最新的石油市场展望报告。美国石油生产的复苏是自上次发布预测以来市场最明显的变化。
据美联社休斯敦3月5日报道，国际能源署5日表示，到2023年全球能源需求将增长7%左右，达到1.047亿桶/日。同时，由于美国页岩油田钻探设备的产能继续增长，全球石油产能将达到1.07亿桶/日。
报道称，预计最强劲的增长将来自美国得克萨斯州和新墨西哥州一带的二叠纪盆地，预计到2023年那里的石油产量能翻一番。
国际能源署预测，未来3年美国供应的石油将能够满足全球80%的石油需求增长，加拿大、巴西和挪威将满足剩余的需求增长。
报道称，与此同时，国际能源署下调了对石油输出国组织（OPEC）产油量的预测，这表明美国有望在能源领域占据优势。
报道称，一年多来，OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国纷纷采取限产措施，希望以此来帮助油价回升。自2016年初跌至谷底以来，基准原油价格已增长了一倍左右。
报道称，不过油价反弹也促使美国加快石油勘探与开采，从得克萨斯州到北达科他州再到美国东北部，钻探人员成功开采出页岩油。鉴于美国的石油产量有望继续增长，OPEC的限产措施在推动油价上涨方面可能不会有太大效果。
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