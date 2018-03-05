威力超群？性能掺水？专家热议俄“超级武器”真实性能

据俄新社3月4日报道称，普京在国情咨文中提到的“先锋”高超音速导弹在俄罗斯已经投入量产。
俄军方消息人士向俄新社记者透露，莫斯科的西方伙伴们是时候了解一下这种最新式武器的新实力了。“先锋”导弹能在对流层和平流层以高超音速飞行，且制导弹头在接近目标时可大幅移动，从而不会被任何防空和反导防御系统拦截。英国《都市日报》为“先锋”导弹起了一个新名字。该报称：“我们想提议将无法拦截的‘先锋’命名为‘撒旦新娘’。”
这名消息人士还指出，“匕首”导弹已经入役。
另据报道，俄军方消息人士还透露称，俄罗斯已完成用于巡航导弹和无人潜航器的小型核动力装置的试验工作。这种技术目前只有俄研发成功。过去几年里，莫斯科故意向西方发出“讯号”：西方企图用反导系统对付俄战略核力量的做法徒劳无功。正因如此，俄在研发航程无限的无人潜航器的消息被有意泄露出来。
这名消息人士说：“消息的泄露并非偶然，而是有意为之。目的是为了叫醒西方伙伴们，让他们从天上落到地上，开始认真讨论如何保障全球安全。”
俄海军总司令弗拉基米尔·科罗廖夫介绍说，普京在国情咨文中提到的、配备核动力装置的无人潜航器几乎无法被拦截。科罗廖夫指出，这种无人潜航器几乎航程无限、噪音小、机动性强，这使其能隐蔽地靠近敌方目标。拥有它能让海军在远洋和敌方近海完成广泛任务。
另据美国新闻网站报道称，俄罗斯总统普京在国情咨文中公开了一批超级武器。但许多俄罗斯专业人士质疑这些超级武器是否真的存在，以及俄罗斯是否真有能力和实力研发部署。
普京总统在他刚发表的国情咨文中宣布俄罗斯已经拥有一批威力强大的超级武器。许多军备分析人士对此质疑，他们怀疑普京的讲话中掺杂了许多水分。
俄罗斯航天政策研究所所长莫伊谢耶夫认为，普京所说的核动力巡航导弹不可能存在，因为目前没有类似的导弹发动机。他说，苏联在上世纪50年代时就已经放弃了在战机和导弹上装备核动力发动机的设想。
军备专家费根豪威尔说，核动力巡航导弹所使用的可能是核动力装置。但其在制造和使用过程中都会有核辐射，因此使用这种动力并不现实。他认为，这种导弹没地方测试，因为那等同于“切尔诺贝利核电站”在人类的头上飞行。
普京发表国情咨文时，在屏幕上展示了用米格-31战机发射“匕首”高超音速导弹攻击目标。费根豪威尔说，类似概念在上世纪80年代时就已提出，但研制这种导弹需要解决的主要问题不是速度，而是如何定位和精确瞄准目标。
军备专家格里茨也不太相信俄罗斯开发出了核动力巡航导弹。他说，如果俄罗斯真的拥有这种导弹，那就如同美国当年发明互联网一样，俄罗斯在技术上取得突破将引领一场革命。
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