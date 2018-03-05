古巴耄耋花旦替华人养父赴陆寻根 用戏曲诠释乡愁

台媒称，两位有着西方面孔的近90岁高龄古巴奶奶唱起东方戏曲，歌声嘹亮，扮相有模有样——香港导演魏时煜最新纪录片作品《古巴花旦》记录了一段珍贵的“古巴女儿，华人爸爸”父女情以及戏曲在古巴曾风行一时的黄金年代。
据台湾中时电子报2月27日报道，两位古巴奶奶分别是何秋兰、黄美玉，明明是古巴人，却有着华人姓名，原因在于她们都有华人爸爸。两位都是早年在古巴剧团里的名角，舞台下的她们也情同姐妹，而创办剧团的人正是何秋兰的华人养父方标，该团以演唱粤剧为主，让当时在古巴的华人一解乡愁。
何秋兰表示：“我父亲那时候到古巴，一直想要创办剧团，他创办的国光剧团，正是古巴夏湾拿第一个戏班，我也在他的训练之下8岁就登台演出，父亲的戏曲梦就在我身上延续。”
报道称，何秋兰的身世几经波折，母亲16岁时生下她，一个月后她的生父过世，母女二人流落街头，一名大陆厨师收留了她们，但2年过后厨师得了肺病，母亲怕她被感染只得带她离开，之后被另一位大陆人方标收留。
和何秋兰不同的是，黄美玉有一半的华人血统，父亲为华人，但因为“父亲认为在古巴生活不需要学中文”，所以一个中文字也不认得，学戏全靠外语拼音。当年黄美玉就是在舞台下看见何秋兰演戏，才决定要加入戏班成为演员。然而，1953年之后，随着时代动荡，戏班也解散了，黄美玉成了外交官，何秋兰成了收银员，也因为认识中文而在铅字印刷厂工作，两人好一阵子没联络，直到老年重逢。
报道称，这部纪录片里呈现了两位奶奶的寻根之旅，她们回到华人养父的故乡大陆，并在供奉粤剧祖师爷的会馆以及广东佛山祖庙里表演开唱，一解跨越时空的乡愁，场面动人。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost