印媒称印度防长月底将访问中国 两军或重启联合演习

据印度《经济时报》网站3月7日报道称，印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼预计将在3月底出访中国，这将成为重大的建立信心之举，印中两国将互有重要人员出访和交流，有助于在后洞朗时期建立“向前看态度”。
这将是西塔拉曼首次作为防长出访中国，距离上一次印度防长马诺哈尔·帕里卡尔2016年到访北京和成都相隔近两年时间。此次防长出访预计将再度重启从部长级对话到联合军演在内的一系列印中防务交流，这些交流在去年停止。
到目前为止，两国已举行过8轮防务安全磋商，以及6次联合反恐演习。两国的高级军事官员在2015年和2016年进行过互访。
西塔拉曼访问中国的时间还可能正好与提议在3月举行的上海合作组织防长会议的时间重合。
在过去几年里，上合组织活动已扩展到包括成员国之间的军事合作、情报分享和反恐行动。此外还举行过几次上合组织联合军事演习。印度在2017年正式作为成员国加入上合组织。
知情人士说，西塔拉曼的出访旨在建立信心和加强印中的友好交流，印中双方的军队去年在洞朗进行了70多天的对峙，双方在该地区现在仍保持高度警戒状态。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost