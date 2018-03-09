中国希望阿里巴巴和腾讯等科技巨头在国内上市

美媒称，中国监管部门正在考虑制订计划，允许腾讯和阿里巴巴等科技巨头回归国内股市，此举或将让受到严格管控的中国资本市场更具影响力。
据美国《华尔街日报》网站3月6日报道，据知情投行人士称，有关部门已接洽多家国有投行，探索让已上市的公司和民营企业回归A股的方法。
报道称，其中一个备选方案是允许这类公司发行存托凭证，从而绕过中国不允许境外注册公司在A股上市的法律规定。以腾讯和阿里巴巴为例，这些公司均通过一种特殊公司结构在境外注册，目的是让外国投资者可以投资在中国受限制的领域，比如科技领域。
报道又称，中国的长远目标是扭转中国企业多年来的海外上市潮，上述举动是其中一步。据知情投行人士称，有关部门最终希望越来越多中国企业能选择大陆资本市场为第一上市地。
北京大学光华管理学院教授保罗·吉利斯认为，阿里巴巴和腾讯总有一天会选择中国大陆为第一上市地。他还称，长期的计划正是让这些公司回归。
他称，中国的最新举动是朝这个方向迈进了一步。
据报道，近日多家科技公司表示，对于在A股上市持开放态度。腾讯首席执行官马化腾称，腾讯会积极考虑在国内上市。搜索引擎巨头百度的董事长李彦宏近期称，百度一直希望回中国上市。在纳斯达克上市的京东的董事长刘强东称，只要制度允许，京东非常愿意回归A股。
报道认为，中国科技公司过去常常选择在海外上市，其中很多选中了美国。这一方面是为提高企业知名度，同时也是看好美国允许双重股权结构的制度。这种制度让公司所有者对经营拥有更多控制权。此外，中国监管机构在企业上市方面规定严格，例如上市前三年需要保持盈利。这些严格规定也打消了快速成长的科技公司在国内直接发行股票的念头。
《华尔街日报》称，投资者认为，中国科技公司在本土有很高的品牌认知度，股票可能获得高估值，因此在国内上市也是合情合理的。
不过分析人士也有一些担心。他们认为，购买存托凭证的中国散户投资者可能无法获得完整的股东权利，这要看股东协议如何规定。另外，让几家热门公司在国内上市还可能在占据中国股票交易主导地位的散户当中引发投机热潮。
一般来说，中国企业要想在国内上市，常常需要等上好几年才能获得监管机构批准。不过投行知情人士说，有关部门可能加快部分科技公司的上市进程。
分析人士认为，让一系列高质量的公司在国内发行股票也有助于中国股市走向成熟。一位外资银行人士表示，北京的目标是让顶尖企业回归本土。
报道称，目前还不清楚监管部门何时会正式邀请一些企业回国上市，因为中国证券法规的调整还需要时间。
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