特朗普积极评价朝韩互动 美政府称尚不改变对朝强硬态势

美国总统特朗普6日表示，朝鲜和韩国近日就半岛局势作出的表态“非常积极”，认为这对全世界是“大好事”。但对于美朝直接对话，特朗普仍表态谨慎。
特朗普与到访的瑞典首相斯特凡·勒文共同会见记者时表示，朝鲜方面日前与韩国特使团在平壤会谈期间“表态积极”。特朗普同时称赞朝鲜派运动员参加平昌冬奥会的举措，希望这种“善意”能够延续下去。
特朗普说：“我们已经取得了进展，这毫无疑问。”他认为，朝鲜对美展开对话的意愿应该是“真诚的”。但他拒绝谈论是否会为美朝对话设置前提条件，以及是否愿与朝鲜最高领导人金正恩展开直接对话。
当天早些时候，特朗普还通过社交媒体表示，朝核问题有关各方都在为推动对话作出努力，世界对此关注和期待。他称，不管局势如何，美国都作好了准备。
与此同时，美国政府继续发出强硬声音。白宫高级官员6日宣布，美韩例行军演将会恢复。除非看到朝鲜采取具体弃核措施，美国对朝态势不会改变。
美国副总统彭斯当天也表示，美国不会改变其对朝态势，除非能够看到朝方采取“可信、可验证且具体的”弃核措施。
韩国访朝首席特使、青瓦台国家安保室长郑义溶6日在青瓦台召开记者会介绍访朝成果时说，朝方明确表示，只要消除对朝军事威胁，保障朝鲜体制安全，朝鲜没有理由拥核。朝方还表示，为磋商半岛无核化问题和实现朝美关系正常化，朝方有意与美国展开对话。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost