亚马逊要给用户开发支票账户？减少向金融机构付费

电子商务巨头亚马逊公司（Amazon）可能推出自己的支票账户产品。
美国时间3月5日，《华尔街日报》报道称，亚马逊公司正在与包括摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）在内的大型银行进行商谈，拟向用户提供一款类似于支票账户的产品。
知情人士向《华尔街日报》透露，这项谈判仍处于初期阶段，最终也有无法实现的可能。但现阶段，亚马逊与金融机构的会谈重点在于，开发一种吸引年轻用户和没有银行账户人群的产品。但无论最终以何种形式呈现，该举措都不会让亚马逊成为一家银行。
而如果产品最终推出，它无疑将使亚马逊与用户的联系更加紧密，因为它影响到在亚马逊网站和Whole Foods超市购物的用户，使用Kindle电子阅读器读书的人，使用亚马逊流媒体服务的用户以及和亚马逊人工智能助手Alexa交流的人。
提供此类相当于自有品牌银行账户的产品，有助于减少亚马逊向金融机构支付的费用，并让亚马逊获取如客户的收入和消费习惯等有价值的数据信息。
亚马逊坐拥数百万客户和海量数据，拥有获得廉价资本的渠道，在展开新业务时投资者也给予了该公司大量自由的操作空间，因此亚马逊是一个有力的竞争者。
亚马逊目前的市值逾7000亿美元，已经超过了美国最大的两家银行摩根大通和美国银行的市值总和。
除此之外，亚马逊已经涉及多个跨领域业务。其打造的物流体系被认为“有一天或将超越美国联合包裹服务公司（UPS）和联邦快递（FedEx）”，同时它也瞄准医护用品市场，并考虑将触角进一步延伸到处方药。亚马逊每进入一个行业，该行业主要企业的股价一般都会大幅下跌。
但在银行业务上，亚马逊扮演的角色则更像一个合作伙伴，而非闯入搅局者。
《华尔街日报》的报道中提及，亚马逊于去年秋天向多家银行提出了混合型支票账户的申请，并正在考虑包括摩根大通和Capital One Financial Corp.在内的一些大金融机构的方案。关于这一产品，有待确认的细节还很多，包括是否能够让用户直接开支票，能否直接支付，以及能否与全国ATM联网，但目前要为这些细节给出具体答案，还为时过早。
不过，有一点可以确定的是，如果亚马逊开展自己的银行业务，则将受制于资本规则和其他监管条例，这可能会限制其积极扩张的步伐，并且可能遭遇强烈反对。沃尔玛曾在10多年前试图获得一种银行牌照，但在众多企业和议员的强烈批评下，最终不得不放弃这一努力。
前述文章中的消息人士称，亚马逊多年来一直在考虑推进金融业务，希望降低向银行等金融机构支付的中间费用。如果亚马逊用户直接拥有一个亚马逊的支票账户，他们就可以从中直接提取现金进行购物，这有助于减少部分费用。
目前，亚马逊已经在努力推广其支付产品（Amazon Pay），在让更多商户支持这种支付方式的同时，公司正准备将其推广到自己公司旗下的Whole Foods超市实体店中。
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