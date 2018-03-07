Uber自动驾驶货车开始运营：只上高速路 里面有司机

美国打车应用Uber的无人驾驶汽车计划不仅包括无人驾驶出租车项目，该公司还打算将无人驾驶技术应用于货物运输业务。
在亚利桑那州，Uber现在已经在使用自动驾驶货车为其商业客户运送货物。据《纽约时报》报道，这些自动驾驶货车已经开始拉货好几个月了，其消费者通过于去年5月份上线的Uber Freight应用下订单。
该送货服务使用类似于Uber已有的打车模式来运营，稍有不同的点在于其提供了提前指定送货日期的功能。在2016年收购自动驾驶初创公司Otto并上线Uber Freight应用前，Uber就开始了其无人驾驶货车计划，还为此与谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo打官司，最终于上个月以Uber赔付2.45亿美元结束了这场官司。
虽然历经波折，自收购Otto以来Uber的无人驾驶货车还是取得了巨大的进步。最近于亚利桑那州上线的送货服务实现了一个由自动驾驶汽车和人类辅助运送货物的商业模型。
当有消费者下单时，一名货车司机被指派去取货地点拿货并送到一处中转站。随后，该货物被存放在一台Uber自动驾驶货车内，经过长距离的高速公路运输后最终到达离送货点较近的另一处中转站。最后，再由一名货车司机将这件货物运送到指定的送货点。
Uber将其自动驾驶货车限制在高速公路上，是因为就目前的人工智能技术来说，还不足以应对城市中的复杂路况。另外，做为辅助措施，在旅途中还有一名人类司机乘坐在货车内，用来处理可能出现的导航系统故障的情况。
现在Uber正在亚利桑那州进行的无人驾驶货车尝试无疑将成为最终实现全美范围内运营道路上的一块里程碑。这个7260亿美元的货运市场对于Uber这家打车公司来说是一个巨大的机会，但是建立一个可靠的、具备大范围运营能力的无人驾驶送货系统实在不是一件简单的事。
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