缅甸总统吴廷觉宣布辞职 总统府声明：他想要休息

缅甸总统府21日宣布，总统吴廷觉当天辞去总统职务。
缅甸前线杂志（Frontier）网站21日报道称，这一消息来得十分突然，缅甸总统府在社交媒体平台脸书官方账号上发布了缅语版声明，对外公布了总统吴廷觉宣布辞职的消息。
缅甸总统府声明中写道，吴廷觉想要“休息一会儿”（take a break）。
报道称，根据缅甸宪法规定，总统辞职后，副总统敏瑞（U Myint Swe）将暂时代行总统职务，直到缅甸议会选出新的接替者为止。
报道还指出，此前近一年间不断有消息称吴廷觉将会辞职，但缅甸政府和全国民主联盟官员均一直予以否认。不过，政府曾确认吴廷觉曾数次前往国外就医的消息，最近一次是在今年1月吴廷觉前往新加坡访问时。
吴廷觉1946年7月20日出生，缅族，有孟族血统。出身政治世家，父亲是缅甸知名作家、诗人、民盟元老敏杜温。2016年3月15日，吴廷觉当选缅甸总统，成为缅甸54年来首位没有任何军队背景的缅甸民选总统。
吴廷觉与昂山素季是高中同学，年龄上小1岁多。在民盟圈内，吴廷觉长期担任昂山素季的助手，深得后者信任。在昂山素季受当局软禁期间，吴廷觉是少数几个被允许探望她的高级助手之一。
2015年缅甸总统大选，昂山素季虽然率领民盟赢得大选，但是因为家人国籍问题，受到宪法限制，无法就任总统，于是吴廷觉出任总统，而昂山素季则出任缅甸国务资政。
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