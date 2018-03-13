森友学园丑闻文件删除安倍夫人名字 在野党要求安倍辞职

日媒称，关于向学校法人“森友学园”出售国有土地的相关审批文件改写问题，日本财务省12日向国会报告了调查结果，承认14个文件存在改写。改写发生在土地大幅减价出售问题曝光后的2017年2月以后。删除部分还包括首相夫人安倍昭惠以及多名政治家的名字。对副首相兼财务相麻生太郎问责的呼声必然高涨。将对首相安倍晋三的执政造成打击。在野党将追究改写的指挥系统和动机，要求安倍和麻生辞职。
据日本共同社3月12日报道，麻生在“表示深刻道歉”之后，对于自己是否辞职称“未考虑”。他介绍说，改写是为了与作为前理财局长主导了国会应对工作的前国税厅长官佐川宣寿的国会答辩相一致。
报告显示，2017年2月下旬至4月期间对2015年2月至2016年6月的5个审批文件进行了改写；为反映这一改动，2014年6月至2016年6月的9个文件也被改写。报告约有80页。
报道称，被删除的是前经济产业相平沼纠夫、前防灾担当相鸿池祥肇、前国土交通副大臣北川一成、已故前总务相鸠山邦夫的秘书等的发言和应对内容。“此事的特殊性”、“特例性内容”这些表述也在2017年向国会议员等出示的文件中被删除了。在与森友学园的土地出售审批文件中，“应学园的提议决定进行鉴定评估并提示价格”的表述也不复存在。
被改写前的文件有记录称，森友方面曾发言说安倍昭惠表示“这是块好土地，请向前推进”。2014年4月她视察森友学园并发表演讲的记述也被删除了。安倍昭惠还一度接受担任森友学园计划开设的小学名誉校长一职。
审批文件就森友学园前理事长笼池泰典介绍称，“与（保守派团体）日本会议大阪有关”，就与之相关的日本会议国会议员恳谈会说明称“麻生就任特别顾问，安倍首相等担任副会长”，这些部分也被删除。
财务省理财局的干部等12日上午分别向自民党和公明党干部告知了调查结果，下午又向参院预算委员会理事恳谈会进行了汇报。财务省将讨论对总部干部和近畿财务局负责职员的惩戒处分。
报道称，财务省8日向国会提交了审批文件“原件”的复印件，说明称与向议员出示的文件相同。翌日9日，佐川引咎辞去了国税厅长官职务。佐川曾在国会就出售国有土地答辩称“根据法令妥善进行了管理和处置”。
在森友问题上，大阪地方检察厅特搜部受理了涉嫌渎职和销毁公文等的举报。在野党要求传唤安倍昭惠和佐川作为证人到国会接受询问。
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