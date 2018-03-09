日企将推出防盗机器人 让小偷无所遁形

日媒称，日本机器人初创企业Unibot将在警备等服务领域推进机器人开发。
据《日本经济新闻》网站3月5日报道，该公司社长大槻正是索尼机器狗“爱宝”初代产品的开发负责人。在老东家索尼时隔12年再次发售后继机型之际，大槻正重返机器人开发一线。
Unibot是安保公司Unity Guard System（UGS）的全资子公司。大槻正担任社长、UGS社长八木阳一郎担任会长，共有7名员工。
报道称，Unibot近期将在展会上推出防盗机器人。该机器人在店内巡逻，通过面部识别系统认知顾客并打招呼。如果进行事先注册，机器人将呼唤顾客的名字，并能向店方发送提醒信息。在硬件方面，该机器人使用软银集团的人形机器人“Pepper”。在软件方面，它搭载自主开发的APP。
通常情况下，日本的商家通过保安巡逻和监控摄像头来防范偷盗。但目前人手短缺情况越来越严重，而且监控摄像头无法完全遏制偷盗。Unibot认为，市场存在防盗机器人需求。
八木阳一郎介绍，在防范小偷方面，及时向顾客打招呼十分重要。该公司强化了机器人的对话能力，不仅能够回答顾客提问，还能根据对话向顾客发问。据称在福岛县实施的为期一个月的机器人试验中，偷盗行为减少了近七成。
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