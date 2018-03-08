海底谜团将重见天日？ 二战美军沉没航母残骸被发现

据美国《大众机械》月刊网站3月7日报道称，一支团队成功地发现了美国“列克星敦”号航空母舰的残骸，它是在第二次世界大战期间在珊瑚海海域被击沉的早期航空母舰。
微软联合创始人保罗·艾伦领导的团队利用“海燕”号研究船发现了“列克星敦”的残骸。
该舰于1925年下水。在二战爆发前的和平时期，该舰在美国西海岸执行任务。例如，1929年，华盛顿州塔科马市由于干旱导致水力发电中断，该舰利用4台涡轮发电机（每台能够产生3.52万千瓦的电力）为塔科马供电。在20世纪30年代，由于预计到海军航空兵力量会在未来战争中发挥更大作用，该舰前部飞行甲板被拓宽。
第二次世界大战证明了这些预测的正确性。在1942年5月的珊瑚海海战中，“列克星敦”号与“约克敦”号航空母舰一道，与3艘日本航空母舰进行对决，标志着一种全新海战形式的出现。
在5月7日和8日两天的战斗中，日方发动的袭击令“列克星敦”号发生了多次爆炸，油舱起火，200多名军人阵亡。在弃舰命令下达且舰上2770人转移到安全地带之后，“菲尔普斯”号驱逐舰用鱼雷击沉了“列克星敦”号。
自那以后，“列克星敦”便长眠于珊瑚海，但确切位置一直成谜。
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