夫妻结婚5年 偶然发现18年前曾意外合影同框

当年的同框照
结婚后两人又去当年同框的地方拍摄了合影
丈夫叶先生把这事发到朋友圈，很多朋友感叹缘分注定。叶先生却觉得，相较于18年前的擦肩而过，更在意这些年的共经风雨。两人决定将照片好好珍藏，等孩子大一些再一家人故地重游。
缘分：
结婚5年的成都夫妇
偶然发现18年前已同框
结婚5年后，这对成都夫妇才发现，两人的第一次交集并不是8年前的相亲场合，而是儿时分别在异地旅游，被相机定格下的一张照片。
上周日，35岁的成都人叶先生和妻女到岳母家吃饭，叶先生在书房整理妻子薛女士的照片，一张妻子以前在青岛的照片引起他的关注，拍照地点是青岛的地标性建筑五四广场，“之前听她说过，以前去过青岛。我也去过青岛，也在五四广场拍过照，那会我们还不认识。”叶先生拿出照片看了看，突然发现，照片右下角的一个小人影，正好是自己！
“我当时看着照片，全身都起鸡皮疙瘩了，觉得很惊喜。”照片中间的女孩子穿着白色裙子，看起来文静而青涩。相机快门按下的那一瞬间，也拍下了不远处正在照相的一个男生的身影，蓝色短袖、黑色长裤，虽然只有一个大侧面，叶先生认得出，就是当时的自己。叶先生抽出照片，赶紧叫来在客厅的妻子，“她当然也觉得很惊喜，太有缘了。”当天下午，叶先生在朋友圈里写下感慨，“2001年（后查阅应为2000年），丽姐在青岛旅游的照片，那时候我不认识她，但是我却出现在了照片的后面。真是神奇的感觉。因为那天我也在那里照了张相。这剧情……”朋友圈发出来以后，很多人感叹两个人太有缘。
巧合：
不同的角度 一样的姿势
8年前相识 18年前已同框
当晚回到家，叶先生翻阅自己的相册，找到了彼时在青岛的照片。照片中间，蓝色短袖、黑色长裤的少年，摆着一样的姿势。照片上记录下了拍照时间：2000年7月28日。叶先生回忆，当时，叶先生和发小老贾一起坐飞机到青岛，“那是我第一次去青岛玩，到了地标性建筑，所以拍下照片。”而当天，成都的薛女士和妈妈、奶奶、表妹一起到青岛玩，“她妈妈刚做完手术三个月，说去青岛散个心。” 路过地标性建筑五四广场，也拍下照片，那时的两人素不相识。
叶先生后来去苏州读大学，2008年才回到成都。妻子一直在成都读大学、工作。2011年端午节，经朋友介绍，两个人相亲认识。
恩爱：
相较于初识的擦肩而过
更珍惜这些年的风雨同舟
契合的性格和生活习惯，共同的兴趣爱好，使两人很快走到了一起。2012年，两人扯证结婚，想到都去过青岛旅游，还专门在青岛的海边拍了婚纱照。如今夫妇俩已生下一对双胞胎女儿。叶先生表示，这两张照片也会好好保存。相较于18年前的擦肩而过，叶先生更在意这些年的风雨同舟，“这些年，我遇到一些创业的挫折，都是老婆陪我度过的，无论是精神上还是物质上，都给我很大的支持。”
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