石油拉近俄罗斯和沙特？普京中东布局有深意

美国消费者新闻与商业频道网站3月5日刊发文章称，沙特阿拉伯与俄罗斯达成的石油减产协议起初纯属投机行为，如今却成为建立更广泛关系的基础，有可能进一步削弱美国在中东已日渐式微的影响力。
文章称，具有讽刺意味的是，美国促成了俄罗斯与沙特阿拉伯交好，原因是美国的石油行业意外兴起，如今达到了与1970年相当的创纪录产量。
填补美国中东政策真空
文章称，加拿大皇家银行农矿产品战略的全球负责人赫利马·克罗夫特说：“我认为普京的聪明之处在于，他知道俄罗斯有在欧佩克发挥作用的机会。他利用这种机会扩大俄罗斯的地区影响力。”
美国乔治敦大学欧亚、俄罗斯与东欧研究中心主任安杰拉·斯滕特教授说，也许是沙特阿拉伯认为俄罗斯可以在伊朗问题上帮助自己。
她认为，沙特阿拉伯此举是出于地缘政治目的，尽管特朗普访问了沙特阿拉伯，而且外界认为两国关系非常好，但沙特阿拉伯人意识到俄罗斯在中东捡起了许多美国疏漏的事务。
克罗夫特说，美国在调整中东政策的时候留下了一片真空。他说：“考虑到叙利亚局势和美国的伊朗政策，沙特并不认为美国是个坚定的支持者，但俄罗斯人愿意与沙特阿拉伯人做更多交易。”
而过去五年，美国在中东政策上开始鲜有作为。斯滕特提到，奥巴马2013年说过，如果叙利亚跨越使用化学武器的红线，美国将会采取行动。但美国并没有那样做。
文章称，种子早在之前的乔治·W·布什政府时期就已播下。
斯滕特说：“我们出兵伊拉克。局势发展跟我们料想的不一样。后果是伊朗得以介入并扩大影响力。对于把伊朗视作生存威胁的国家来说，这是个严重错误。”
谋求与沙特建战略关系
克罗夫特说，俄罗斯与沙特阿拉伯的伙伴关系在不断推进，据称沙特阿美石油公司投资了俄罗斯在北极的一个液化天然气项目，而俄罗斯很可能将投资沙特阿美公司首次公开发行的股票。
文章称，位于利雅得的海湾研究中心经济研究室负责人约翰·斯法基阿纳基斯说：“这是一个能源上的战略同盟，并很可能会扩展到其他领域。他们以往讨论过军事事务，购买过军事装备。他们讨论过在俄罗斯投资。这不光是单纯的能源关系。这更像是一种以能源改革为开端的战略政治关系。”
预计以沙特阿拉伯为首的欧佩克与俄罗斯及其他产油国达成的减产协议将执行到2019年，但可能会在6月份的欧佩克会议期间进行讨论。沙特阿拉伯能源、工业和矿产资源大臣哈立德·法利赫说，明年将对协议进行审查，以便进行修改，但俄罗斯企业迫不及待地想要增产。
斯法基阿纳基斯说：“协议需要持续相当一段时间，以便油价能在一段时间内保持在60美元左右。这样对各方都合适，尤其是产油国——与几年前的30美元相比，60至65美元是不错的价格。这对所有人都有帮助。这样能保持良好的收支平衡。”
提防沙特“两头下注”做法
文章称，沙特阿拉伯是美国的长期盟友，至今关系仍然密切。预计将接替父亲成为国王的穆罕默德·本·萨勒曼将于本月晚些时候访问美国。
斯滕特说：“特朗普首次出访就去了沙特阿拉伯。他借此表明美国与沙特阿拉伯有着牢固的关系，而这种关系的重要内容之一是钱。”她提到，此次访问刚好赶上宣布签订一项重大军售协议。“如果美国想更多地参与中东地区事务，就必须与伊朗对话。”
她认为，沙特阿拉伯与美国的关系依然牢固。
斯滕特说：“沙特可能是在两头下注。我认为，如果他们确实相信俄罗斯能约束伊朗的所作所为，这种关系将会经受考验。他们到了哪个阶段才能确定这种想法的对错？以色列人担心的是伊朗将在叙利亚建立军事基地。沙特阿拉伯可能不希望这样，但他们更担心的是以色列人。”
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