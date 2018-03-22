调查：近六成韩国人赞成总统修宪案

韩联社首尔3月22日电 民调公司Realmeter22日发布的一项民意调查结果显示，59.6%的韩国人赞成总统文在寅提出的修宪案，28.7%的受访者表示反对。
Realmeter于21日针对20岁以上的500名韩国人进行了对总统修宪案看法的调查。结果显示，光州和全罗地区的赞成率最高，为72.6%，其次是首尔（65.9%）、京畿·仁川（64.0%）、大田·忠清·世宗（58.2%）、釜山·庆南·蔚山（54.9%）。相反，大邱和庆北地区的反对意见（62.0%）占比高于赞成意见（29.2%）的比重。
从年龄层来看，40-49岁受访者表示赞成的比重最大，为75.4%，其次为20-29岁（69.0%）、30-39岁（65.7%）、50-59岁（54.8%）。60-69岁受访者中，反对意见（41.5%）略高于赞成（39.9%）。
从思想取向来看，进步阵营赞成的比重高达84.7%，反对意见仅占8.2%。中间阵营的赞成比重为63.6%，反对占比26.1%。而保守阵营的赞成意见（26.2%）远少于反对（63.7%）。
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