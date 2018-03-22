外媒：英拉兄妹现身新加坡 酒店密会“神秘男子”

2017年8月25日，泰国前总理英拉因“大米收购案”逃亡国外，此后行踪一直不明。有媒体爆料，英拉及其兄长他信日前现身新加坡，兄妹两人在新加坡某酒店会见了一群“神秘男子”。
据《曼谷邮报》路透社等外媒报道，当地时间周二(20日)，英拉及其兄长他信被发现现身新加坡，兄妹两人在该国一家酒店会见了一群“神秘男子”。
报道指出，目前尚不清楚这群男子的身份，但很有可能是为泰党成员。此前一天，为泰党律师透露，他信日前呼吁为泰党在大选前保持团结。
事实上，最近一段时间，英拉兄妹频频被曝在海外现身，媒体最近一次曝光英拉兄妹的位置是在迪拜。《越南青年报》3月1日曝光了一张泰国前总理英拉及其兄长他信“现身迪拜”的照片，照片中，英拉和他信笑容满面，看似心情大好。
而此前不久，日媒援引《泰国日报》的消息称，泰国副总理巴逸(Prawit Wongsuwan)于2月12日称，泰国前两届总理他信和英拉兄妹正在日本。巴逸称，已命令泰国驻日大使馆等相关机构采取必要的措施。
网友拍到的英拉照片。(来源：泰国NEW18频道推特)
泰国NEW18频道网站于2017年12月29日指出，有网友拍到英拉在英国著名大商场Westfield购物的照片。英拉当天沉浸在圣诞节日气氛中，心情完全不受国内事务影响。这是继网友去年11月在英国伦敦商场偶遇并拍到了疑似泰国前总理英拉的照片后，首次曝光的英拉正面照。
据悉，泰国最高法院原定于2017年8月25日对英拉“大米收购案”进行宣判，但英拉以身体不适为由没有出庭，法庭随即发出逮捕令。随后有报道指，英拉已经离开泰国。最高法院政务人员刑事案件法庭于9月27日判决英拉5年有期徒刑，并对其签发通缉令。
一段时间以来，泰国国内传出不少关于英拉出逃的消息。1月9日，泰国外交部称，英拉自去年9月以来，一直待在英国。泰国国家警察局警长表示，泰警方会继续努力将英拉引渡回泰国。（环球网）
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